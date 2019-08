Konzert: Mitski live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Mitski spielt am 15. August ein Konzert in Berlin

Mitski spielt am 15. August ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Heimathafen Neukölln Mitski live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Die Indie-Rockerin Mitski, auch bekannt als Mitski Miyawaki, ist mit ihrem fünften Studioalbum "Be the Cowboy" auf Europatour und kommt im August für ein exklusives Konzert in die deutsche Hauptstadt. Nach dem bahnbrechenden Erfolg ihres letzten Albums "Puberty 2" für das sie von der internationalen Musikpresse wie von Fans gleichermaßen gefeiert wurde, tourte Mitski monatelang quasi nonstop kreuz und quer über den Erdball – sowohl auf ihrer eigenen Headline-Tour als auch als Support für The Pixies oder Lorde.

Mit "Be the Cowboy" knüpft Mitski künstlerisch an den vielseitigen und abwechslungsreichen Sound des Vorgängeralbums an. Für ihr Berlin-Konzert hat Mitski Songs aus ihrem aktuellen Album als auch eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Your Best American Girl" und "Happy" im Gepäck.

Wo wird Mitski auftreten?

Das Konzert findet im Heimathafen Neukölln (Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin) statt. Seit 2009 ist der Rixdorfer Ballsaal zum festen Ankerplatz für den Heimathafen Neukölln geworden, der seit 2007 zunächst eine leer stehende Eckkneipe und die Alte Post an der Karl-Marx-Straße als temporäre Spielstätten nutzte.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Konzert von Mitski am 15. August sind noch Tickets erhältlich. Online kann über die Internetseite der Veranstalter Karten ab 20 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren vorbestellt werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (15. August) um 20 Uhr. Die Show beginnt gegen 21.00 Uhr.

Welche Songs werden Mitski in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Heimathafen Neukölln davon abweichen, aber diese Songs spielte Mitski bei ihrem Auftritt am 26. Juli im japanischen Yuzawa:

Goodbye, My Danish Sweetheart Why Didn't You Stop Me? Old Friend Francis Forever Dan the Dancer Washing Machine Heart I Will I Don't Smoke First Love / Late Spring Geyser Townie Nobody Liquid Smooth A Pearl Thursday Girl Your Best American Girl I Bet on Losing Dogs Drunk Walk Home Happy

Wie komme ich zum Heimathafen Neukölln?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Heimathafen Neukölln (Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin) liegt östlich des Tempelhofer Feldes und ist mit der U-Bahn (U7 bis U-Karl-Marx-Str.) gut zu erreichen. Die U-Bahnstation Karl-Marx-Straße liegt praktisch direkt vor der Tür. Auch mit den Buslinien 104 und 166 (Haltestelle Werbellinstraße) und N7 (Haltestelle Karl-Marx-Platz) ist der Heimathafen gut zu erreichen. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Wer dennoch nicht auf sein Auto verzichten möchte, kann auf dem Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Straße oder in den Seitenstraßen in direkter Umgebung sein Glück versuchen.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Heimathafen Neukölln.

Mitski live im Heimathafen Neukölln, Donnerstag, 15. August 2019, Einlass ab 20 Uhr, Konzertbeginn gegen 21 Uhr, Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin