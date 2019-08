Konzert: Dieter Thomas Kuhn live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Am 10. August spielt Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band in der Waldbühne Berlin

Dieter Thomas Kuhn spielt am 10. August ein Konzerte in der Waldbühne Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Waldbühne Dieter Thomas Kuhn live in Berlin – Was Fans wissen müssen

Wo Dieter Thomas Kuhn im „Auftrag der Liebe“ unterwegs ist, da herrschen Schlaghose, Glitzer und Haarband. So auch jedes Jahr im August in Berlin, wenn der Tübinger und seine „Kapelle“ ihr Sommerkonzert geben. Oder besser gesagt: ihre Sommerparty. Seit Mai 2019 ist der Schlagersänger auf großer „Für immer und Dich“-Tournee in ganz Deutschland unterwegs. Höhepunkt der Tournee wird auch 2019 das Konzert in der Waldbühne in Berlin am 10. August 2019 sein. Immer mit dabei: Die Musiker seiner „Kapelle“, wie Kuhn seine siebenköpfige Band liebevoll nennt.

„Die singende Föhnwelle“, „Das wandelnde Brusthaartoupet“, „Der Papst des schlechten Geschmacks“: Dieter Thomas Kuhn hat viele Kosenamen gesammelt, seit er Mitte der 1990erJahre auszog, um im Auftrag der Liebe den deutschen Schlager zu neuer Blüte zu führen. Es ist ihm geglückt: Ein Vierteljahrhundert später zählt der Paillettenanzugträger zu den unangefochtenen Institutionen der deutschen Schlagerszene.

Was können Besucher von dem Konzert erwarten?

Eine glitzernde Schlagerparty mit rockigen Interpretationen des klassischen deutschen Schlagers. Die Konzerte von Dieter Thomas Kuhn und Band sind längst zu Kult-Events geworden und sorgen Jahr für Jahr immer wieder für glückliche Gesichter und rauschende Partys bei den Fans. Auch 2019 heißt es nun wieder: „Eine Liebe ist wie ein neues Leben“, „Ti amo“ und „Schön ist es, auf der Welt zu sein“. Zu Klassikern wie „Griechischem Wein“ und „Über den Wolken“ wird sich die Waldbühne zur Festmeile zum Mitsingen und Tanzen verwandeln.

Wo wird Dieter Thomas Kuhn spielen?

Das Open-Air-Konzert findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet Platz für etwa 22.000 Zuschauer.

Begehrter Konzertort: Die Waldbühne ist häufig ausverkauft, so wie hier bei einem Konzert von Schlagersänger Andreas Gabalier

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Dieter Thomas Kuhn in der Waldbühne sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert können ab 41,50 Euro (zzgl. Versandkosten) auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (10. August) um 17.45 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.45 Uhr.

Welche Songs werden Dieter Thomas Kuhn in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Waldbühnen-Konzert davon abweichen, aber diese Songs spielte Dieter Thomas Kuhn bei seinem Auftritt am 19. Juli in Winterbach:

Sag mir quando, sag mir wann Schön ist es auf der Welt zu sein Griechischer Wein Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben Ich war noch niemals in New York Am Tag als Conny Kramer starb Über den Wolken Ich liebe das Leben Komm und bedien dich Die kleine Kneipe Zieh Dich nicht aus, amore mio Über sieben Brücken mußt Du gehn Der Teufel und der junge Mann Fiesta Mexicana Wunder gibt es immer wieder Willst du mit mir geh'n? Meine erste Liebe Im Wagen vor mir Es war Sommer Fremde oder Freunde

Zugabe:

Moskau Ti amo Liebe ohne Leiden Für immer und Dich Und Dann Sagt Man Sich Good-Bye Butterfly Tränen lügen nicht

Wie wird das Wetter?

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Dieter Thomas Kuhn-Konzert.

Dieter Thomas Kuhn live in Berlin 2019, Sonnabend, 10. August, Einlass ab 17:45 Uhr, Konzertbeginn 19:45 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin