Berlin nimmt Abschied von Hans Wall

Rund 200 Gäste kamen zur Trauerfeier für den verstorbenen Unternehmer Hans Wall in die Parochialkirche in Mitte.

Berlin.. „Hans Wall war ein Perfektionist, er konnte beharrlich sein. Dazu kamen seine Sprunghaftigkeit und Ungeduld“, sagte André Schmitz, früherer Chef der Berliner Senatskanzlei, am Sonnabend während der Trauerfeier für den verstorbenen Berliner Unternehmer Hans Wall. Schmitz, der vor rund 200 Gästen in der Parochialkirche in Mitte die Trauerrede hielt, ließ Walls Leben mit zahlreichen Episoden Revue passieren.

Da hatte es einen Weihnachtsabend gegeben, den der Gründer des Berliner Stadtmöblierers Wall eigentlich mit seiner Familie verbringen wollte, erzählte Schmitz. Doch kurz zuvor war der Prototyp des ersten barrierefreien Toilettenhäuschens fertiggestellt worden. Wall wollte die Neuentwicklung unbedingt testen, fuhr alleine in das Werk und warf eine Münze ein. Später stellte er fest, dass sich die Tür von innen nicht mehr öffnen ließ. Nur mit großer Anstrengung konnte Wall dann eine Wand des Häuschens aufbrechen – und saß dann doch noch mit seiner Familie unter dem Tannenbaum, so Schmitz.

Trauerredner und Ex-Senatskanzlei-Chef André Schmitz

Foto: Jörg Krauthöfer

Der Unternehmer, der den Stadtmöbel-Produzenten Wall in Süddeutschland aufbaute und 1984 nach Berlin verlegte, war am 1. Juli im Alter von 77 Jahren gestorben. Trauerredner Schmitz würdigte Hans Wall als „Berliner aus Überzeugung und Leidenschaft“. Neben seiner Familie nahmen am Sonnabend auch zahlreiche Freunde Abschied, darunter Roland Hetzer, früherer Ärztlicher Direktor des Deutschen Herzzentrums Berlin, und Gastronom Hans-Peter Wodarz.

Wall, 1942 im baden-württembergischen Künzelsau geboren, sei nicht mit dem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen, sagte Schmitz. „Alles, was er hatte, hat er sich selbst erarbeitet, erklärte der frühere Kultur-Staatssekretär. Wall verdiente sein erstes eigenes Geld auf dem Feld beim Ährenlesen oder Kühe hüten. Die Kindheit und auch die Erziehung seiner Eltern hatten Hans Wall geprägt, sagte Schmitz. Seine Fantasie und sein positives, fast kindliches Gemüt habe er von seiner Mutter, die Strenge und Entschlossenheit von seinem Vater, fuhr Schmitz fort. Der Vater sei auch die Quelle für Walls Streben nach Höherem gewesen.

Walls Aufstieg startete Ende der 70er-Jahre. Damals begann der Unternehmen Wartehäuschen zu errichten. Innerhalb von drei Jahren waren damals 1200 Unterstände in rund 40 Städten zusammengekommen. 1979 machte Wall bereits rund drei Millionen Mark Jahresumsatz und hatte den Grundstein für seinen Erfolg gelegt. Der Vorstand der Berliner Verkehrsbetriebe, Joachim Piefke, sorgte ein paar Jahre später dafür, dass die Geschichte in Berlin weitergeschrieben wurde. Noch heute sind die Toilettenhäuschen und Werbetafeln des Unternehmens Wall, das mittlerweile zum französischen Konzerns JCDecaux gehört, Teil des Stadtbilds.

Hans Wall habe den finanziellen Erfolg stets nur als Mittel zum Zweck gesehen, sagte Trauerredner André Schmitz. „Er hatte ein großes Herz für die Not anderer“, erklärte er. Zu sehen sei das auch an der Parochialkirche, deren Turm und Glockenspiel es ohne Hans Wall nicht geben würde. „Berlin wird ihm dies nicht vergessen“, sagte Schmitz. Daneben finanzierte er unter anderem auch die Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm, restaurierte das Grab von Ernst Litfaß und engagierte sich für Jugendprojekte. Pfarrer Eric Haußmann fasste bei seiner Ansprache zusammen: „Hans Wall hat sich eingesetzt für das, was ihm wichtig war und das, was er für richtig hielt – und er hat nicht nachgelassen.“