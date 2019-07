Viele Staus auf dem Weg Richtung Nord- und Ostsee

Potsdam. Nach dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg haben sich auch in Brandenburg größere Staus auf den Routen Richtung Nord- und Ostsee gebildet. So sei am Berliner Ring das Dreieck Barnim zur Autobahn A11 Richtung Stettin "vollkommen überstaut", sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Samstag. Das Gleiche gelte für das Autobahndreieck Havelland zur Autobahn A24. Weitere Staus gab es auf der Autobahn A24 zwischen Herzsprung und dem Dreieck Wittstock/Dosse, auf der Autobahn A13 von Dresden in Richtung Berlin vor dem Dreieck Spreewald und auf dem südlichen Berliner Ring zwischen Genshagen und Königs Wusterhausen.

( dpa )