LIVE CSD in Berlin: Parade startet am Kurfürstendamm

Liveblog LIVE vom CSD in Berlin: Parade startet am Kurfürstendamm

+++ 13 Uhr +++ Der Zug setzt sich in Bewegung

Die Parade zum Christopher Street Day hat sich um 13 Uhr mit leichter Verspätung in Bewegung gesetzt - unter lauten "Happy Pride"-Rufen.

+++ 12.55 Uhr +++ "Der Kampf ist noch nicht vorbei!"

Kurz vor dem Start der CSD-Parade wendeten sich vom ersten Wagen viele Redner an die Teilnehmer. Darunter waren auch Stacy Lentz und Kurt Kelly, die heutigen Betreiber der legendären New Yorker Schwulenkneipe "Stonewall Inn". Dort fand im Juni 1969 eine brutale Polizeirazzia statt. Die anschließenden Proteste auf der benachbarten Christopher Street gelten heute als Beginn der weltweiten homo- und transsexuellen Emanzipationsbewegung. „Der Kampf, der damals an der Christopher Street begann, ist noch nicht vorbei“, sagte Lentz unter großem Applaus. Andere Redner wiesen auf die Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen in anderen Ländern, aber auch in Deutschland, hin. Vor allem von einer erstarkende Bedrohung von Rechts war die Rede. „Wir brauchen alle, die uns helfen, für die Rechte einzutreten und gegen Diskriminierung vorzugehen“, sagte ein Angelika Schöttler (SPD), Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg und Schirmherrin "CSD Barrierefrei".

+++ 12.48 Uhr +++ Ein Einhorn in der U-Bahn

Noch hat sich die Parade nicht in Bewegung gesetzt. Und viele Teilnehmer sind ganz offensichtlich noch auf der Anreise - so wie dieses Einhorn in der U-Bahn.

+++ 12.09 Uhr +++ Auf dem Kudamm wird es voll

Kurz vor dem Start des 41. Christopher Street Days (CSD) in Berlin strömen immer mehr Menschen an die Ecke Kurfürstendamm und Joachimsthaler Straße. Die Polizei hat die Kreuzung mittlerweile abgesperrt. Von dort soll die Parade um 12.30 Uhr in Richtung Brandenburger Tor losziehen. Fast 100 Wagen stehen auf dem Kurfürstendamm in westlicher Richtung bis zur Uhlandstraße. Dazwischen wird bereits zu lautstarker Musik getanzt. Die Veranstalter rechnen mit mindestens 600.000 Teilnehmern.

Vor dem Start der Parade bemalen sich diese Teilnehmer.

+++ 11.35 Uhr +++ Viele Buslinien wegen CSD gesperrt

Die Berliner Verkehrsbetriebe weisen darauf hin, dass es wegen der Parade zum Christopher Street Day (CSD) zu Beeinträchtigungen auf vielen Buslinien kommt. Fahrgäste sollten auf die U-Bahn umsteigen.

X10/M19/M29/M46/100/106/109/110/187/200/204/249: Aufgrund des Christopher Street Day kann es auf den genannten Linien im Tagesverlauf zu Beeinträchtigungen kommen. Bitte mehr Zeit einplanen. Infos gibt es auch hier: https://t.co/GlCdbIaS0u #BVG #CSDBerlin — BVG Bus (@BVG_Bus) July 27, 2019

+++ 11.25 Uhr +++ Veranstalter hat 98 Wagen angemeldet

98 Wagen sind nach Angaben der Veranstalter angemeldet, unter anderem von Vereinen, Firmen und Parteien. Das Motto lautet in diesem Jahr „Stonewall 50 - Every riot starts with your voice“ („Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme“). Zu den politischen Forderungen zählt etwa ein Wohn- und Kulturzentrum für Lesben und bessere Aufklärung im Umgang mit HIV-Positiven.

Es ist die 41. Ausgabe des Berliner CSD, der 1979 mit 450 Teilnehmern seine Premiere hatte. Die Parade erinnert traditionell an den Aufstand vom 28. Juni 1969 in der New Yorker Christopher Street: Nach einer Polizeirazzia in der Bar „Stonewall Inn“ kam es zu Aufständen von Schwulen, Lesben und Transsexuellen mit mehrtägigen Straßenschlachten.