Gewitter am Sonntag erwartet: Weiterhin sommerlich

Blitze zucken am am Himmel.

Potsdam. Nach einer sehr heißen Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Wochenende in der Region Berlin und Brandenburg ein wenig Abkühlung mit durchziehenden Gewittern. Bereits am Samstag werde die Bewölkung bei Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad deutlich zunehmen, sagte die zuständige Meteorologin. Am Sonntag werde zunehmend schwüle Luft spürbar, dabei seien bei Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad Gewitter mit teils kräftigen Niederschlägen zu erwarten. In der kommenden Woche rechnet der DWD mit einem langsamen Rückgang der Temperaturen auf - immer noch sommerliche - Werte um 25 Grad.