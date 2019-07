Rufen Sie einfach freundlich in den Wald

Manchmal bewege ich mich wie der letzte Mensch durch diese Stadt. Vornehmlich morgens, wenn ich mit dem Motorroller unterwegs bin, in Hektik, schon fünf Minuten zu spät. Gefährlich für andere ist das nicht, das bekomme ich noch hin, Rücksicht aber sieht anders aus. Ich laufe unrund, auch in der U-Bahn oder während meines Arbeitstages. Gut tut mir das nicht, anderen sicher auch nicht, meine Stimmung wird nicht besser davon.

Und dann gibt es diese Tage, da cruise ich mit dem Roller, habe Zeit oder nehme sie mir einfach. Da hetze ich nicht durch die Straßen, „Schlendern ist Luxus“ – Ulla Meinecke fasst das prima in einem schönen Song zusammen, „weiche Schultern, leichter Gang, so könnte ich laufen, stundenlang“, eins mit mir und eins mit allem und allen. Und letztendlich ist ein Tag die Summe von unendlich vielen, kleinen Begebenheiten und Eindrücken. Das Lächeln, lasse ich im Verkehr jemanden vor. Ein freundliches Danke, wenn ich meinen Platz anbiete. Das kleine Trinkgeld, das wohl gerade nicht nötig war, das freundliche Hallo. Das Leben ist keine Einbahnstraße und das, was ich an Kleinigkeiten in die Welt setze, verpufft nicht. Oder: „Wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es heraus.“

Und plötzlich stelle ich abends fest, das war ein guter Tag. Sind Sie als Christ oder Christin unterwegs, können Sie auch gern sagen: „Segen für andere sein.“ Sollten Sie kein Christ sein, es funktioniert auch für Sie, bei Ihnen. Verschenken wir kleine Freundlichkeiten, sind wir noch nie arm davon geworden.

Findet man ein Centstück auf der Straße und hebt es auf, sendet unser Hirn kleine Glückshormone aus, und die halten auch zwei Stunden an. Kein Piff-Paff, kein Blödsinn, schlaue Menschen haben das nachgewiesen. Gelesen hat das mein Freund Joe, und nun verstreut er seit zwei Jahren Centstücke in unserer Stadt, weil das eine sehr einfache und preiswerte Möglichkeit ist, Menschen glücklich zu machen. Letztens ging ich mit ihm spazieren, fand ein Centstück und sah sein Lächeln, er meines. Es funktioniert! Ich wünsche Ihnen einen guten Sonnabend, ein prima Wochenende! Das Leben ist doch sehr besonders, und oft sind wir selbst auch unseres Glückes Schmied. Rufen Sie einfach freundlich in den Wald. Und wenn Sie heute ein Centstück finden, wünsche ich Ihnen gute Glückshormone. Denken Sie dabei einfach an Joe. Ein feiner Kerl.

Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Sonnabend an dieser Stelle.