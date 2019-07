Brandenburg/Havel. Taucher haben am Freitag im Riewendsee in Brandenburg/Havel nach einer vermissten Schwimmerin gesucht. Die 55-Jährige sei am Mittag an einer Badestelle ins Wasser gegangen und nach 20 Minuten von einem Nachbarn als vermisst gemeldet worden, berichtete ein Sprecher der Regionalleitstelle der Feuerwehr. Nach Angaben der Polizei soll in dem See eine Strömung herrschen. Die Suche der Taucher blieb zunächst erfolglos.

( dpa )