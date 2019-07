Flatow. Eine Mutter und ihr eineinhalbjähriges Kind sind bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Oberhavel verletzt worden. Die 27 Jahre alte Autofahrerin und ihr Kind wurden am Freitag in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Auto der Frau war am Mittag auf einer Landstraße bei Flatow von der Straße abgekommen. Der Wagen streifte einen Baum und kam auf einem Feld auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Die Unfallursache blieb zunächst unklar.

( dpa )