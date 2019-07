Verdacht der Zwangsprostitution - Drei Männer verhaftet

Die Polizei hat am Donnerstag drei Männer in Schöneberg und Lichtenberg verhaftet, die Jugendliche zur Prostitution gezwungen haben sollen. Wie Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, hätten die Ermittler intensive Ermittlungen wegen Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprostitution von rumänischen Jugendlichen geführt.

Demnach habe es im November einen anonymen Hinweis gegeben, wonach ein 16-Jähriger von drei Männern aus seinem familiären Umfeld in Schöneberg zur Prostitution gezwungen werde. Während der Ermittlungen habe sich der Tatverdacht gegen drei Männer im Alter von 21, 24 und 27 Jahren erhärtet.

Die Verdächtigen sollen mindestens drei Jugendliche zur Prostitution gezwungen und ihre Einnahmen einbehalten haben. Die Polizei durchsuchte eine Wohnung in der Eisenacher Straße und ein illegales Zeltlager auf einer Brache an der Siegfriedstraße. Dabei wurde auch ein BMW sichergestellt. Einer der Jungen konnte in eine gesicherte Unterkunft außerhalb Berlins gebracht werden.