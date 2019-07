Zeugen verhindern Diebstahl von zwei Transportern

Berlin. Zwei aufmerksame Zeugen haben in Berlin-Wittenau den Diebstahl von zwei Transportern vereitelt. Die beiden Männer im Alter von 31 und 41 Jahren entdeckten in der Nacht zu Freitag in der Straße Alt-Wittenau eine fünfköpfige Diebesgruppe, die sich an Transportern zu schaffen machte, wie die Polizei mitteilte. Als die beiden Männer sich näherten, rannten die Diebe in verschiedene Richtung davon, zwei von ihnen - 18 und 19 Jahre alt - flohen im Auto. Die Zeugen hefteten sich an ihre Fersen. Als die Flüchtigen zu Fuß weiterliefen, hielten die Männer sie fest, bis die Polizei eintraf. Ermittlungen ergaben, dass die Schlösser an den Transportern manipuliert worden waren.

( dpa )