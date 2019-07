100 weitere Trinkbrunnen für Berlin geplant

Eine Frau füllt sich an einem Trinkbrunnen eine Flasche mit Trinkwasser.

Berlin. Wasser Marsch: Berlin soll in den kommenden beiden Jahren rund 100 weitere Trinkbrunnen bekommen. Dazu muss aber noch der Haushaltsplan beschlossen werden, heißt es in einer Antwort der Senatsverwaltung für Umwelt auf eine SPD-Anfrage im Abgeordnetenhaus. Bisher gibt es in der Stadt 94 Trinkbrunnen. Fünf weitere sind bereits im Bau, vier geplant.

Der Bau eines Trinkbrunnens kostet rund 12 000 Euro, der Betrieb mit Wartung und Laboranalysen des Wassers rund 3700 Euro pro Anlage im Jahr. Bisher hat die Stadt seit 2018 rund 2,5 Millionen für ihr Aktionsprogramm Trinkwasserbrunnen ausgegeben. Im Winter werden die Wasserspender abgestellt.