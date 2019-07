Forscher sieht keine Wechselstimmung

Der Politologe Jochen Franzke in seinem Arbeitszimmer an der Universität Potsdam.

Potsdam. Der Politikwissenschaftler Jochen Franzke macht gut fünf Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg keine Wechselstimmung aus - aber einen deutlichen Wunsch nach Veränderungen. "Es war die Wahlkampfidee der CDU und auch der AfD, auf eine breite Wechselstimmung im Land zu setzen", sagte der Potsdamer Professor der Deutschen Presse-Agentur. "Diese ist so nicht greifbar. Ich denke, die Wähler wollen in einzelnen Bereichen starke Veränderungen." Er nannte vor allem die Themen Straßenverkehr, Krankenhäuser und Internetzugang, aber auch Bildung und Umwelt. Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.