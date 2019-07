Ein Bezirk boomt - Wie geht es weiter mit Lichtenberg?

Blick über den Rummelsburger See auf Lichtenberger Wohnhäuser in der Rummelsburger Bucht.

Berlin.. Lichtenberg boomt. Kaum ein anderer Bezirk hat in den vergangenen Jahren ein so starkes Wachstum erlebt. Insbesondere Familien hat dieser Teil der Stadt angezogen: Hier gibt es noch bezahlbaren Wohnraum, trotz der relativen Nähe zum Stadtzentrum, hier werden auch viele neue Wohnungen sowie Schulen und Kitas gebaut.

Nicht zuletzt aus diesem Grund ist Lichtenberg der bislang einzige Berliner Bezirk, der das Zertifikat des Vereins „Familiengerechte Kommune“ verwenden darf. Doch auch hier ist es eine große Herausforderung, die soziale und kulturelle Infrastruktur an das Wachstum anzupassen und Versäumnisse aufzuarbeiten, die dem Sparzwang der Vergangenheit geschuldet sind. Auch Lichtenberg ächzt unter Verkehrsproblemen.

Welche Aufgaben sollen die Politiker angehen?

Gleichzeitig gibt es viele Projekte und Institutionen, die das Potenzial des Bezirks stützen – nicht nur den Tierpark, obwohl der natürlich ein Besuchermagnet ist. Wie also sieht die Zukunft der mehr als 290.000 Menschen in Lichtenberg aus? Wie entwickelt sich dieser Bezirk, was liegt im Argen, welches sind die Stärken? Worüber ärgern sich die Menschen, welche Aufgaben muss die Politik angehen?

Damit wollen wir uns am 6. August bei einem großen Leserforum beschäftigen und mit Ihnen erörtern. Unsere nächste Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Morgenpost vor Ort“ trägt den Titel „Lichtenberg – Probleme und Perspektiven eines Bezirks“. Die Berliner Morgenpost bietet ihren Lesern dabei die Möglichkeit, sich aus erster Hand zu informieren und mit unseren Experten auf dem Podium darüber zu sprechen, wie die Ortsteile des vielfältigen Bezirks lebenswert bleiben können.

Diese Experten sitzen auf dem Podium

Auf dem Podium diskutieren: Michael Grunst, Bezirksbürgermeister von Lichtenberg (Linke); Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen; Annika Eckel, Projektleiterin bei der Fach- und Netzwerkstelle Licht-Blicke; Björn Friese, Sprecher der B.L.O.-Ateliers an der Kaskelstraße und Gilbert Schomaker, stellvertretender Chefredakteur der Berliner Morgenpost. Moderator des Abends ist Morgenpost-Autor Hajo Schumacher.

Das Leserforum findet im Rahmenprogramm der Weltmeisterschaft der Islandpferde statt. Dann wird Lichtenberg zum Mekka der Pferdesport-Fans. Das Forum beginnt am Dienstag, 6. August, um 19 Uhr im Pferdesportpark Karlshorst (Veranstaltungszelt) an der Treskowallee 159 und dauert circa zwei Stunden. Nach der etwa 60 Minuten langen Podiumsdiskussion können die Gäste im Publikum Fragen stellen und sich in die Debatte einschalten. Die Teilnahme ist für alle Leser kostenlos, die Gäste müssen sich aber zuvor in unserer Redaktion anmelden. Wie das geht, lesen Sie am Ende des Texts.

Wie sieht die Zukunft des Bezirks aus?

Zentrales Thema des Abends ist die Zukunft des Bezirks, insbesondere in den Bereichen Stadtentwicklung, soziale Infrastruktur, Verkehr, Verwaltung und Finanzen. Weitere Gesprächspunkte sind der Erhalt der Kulturszene und ihrer Räume und Arbeitsmöglichkeiten sowie die Zukunft am Campus für Demokratie, der auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale zwischen Frankfurter Allee und Normannenstraße entwickelt wird.

Schließlich wollen wir uns damit beschäftigen, wie in Lichtenberg die demokratische Kultur und die Bürger-Teilhabe gestärkt werden und wie es gelingen kann, Rechtsextremismus und Rassismus entgegenzuwirken.

Das alte Image der rechten Hochburg stimmt nicht mehr

Lange Zeit haftete Lichtenberg ein eher negatives Image an – insbesondere bei Berlinern, die nicht dort lebten. Erst war die Rede von der Stasi-Hochburg, dann vom Neonazi-Nest. Dieses Etikett sei Geschichte, sagt nicht nur der Bezirksbürgermeister.

Das bestätigt Annika Eckel: Nicht nur das Image habe sich verändert, auch der Bezirk, sagt die Sozialwissenschaftlerin von der Fach- und Netzwerkstelle Licht-Blicke. Deren zentrales Anliegen ist es, für Rassismus, extreme Rechte und Diskriminierungsformen zu sensibilisieren und sie präventiv zu bekämpfen. Vor einigen Jahren habe man schon noch von einer rechten Hochburg sprechen können, sagte Eckel der Berliner Morgenpost, jetzt nicht mehr. Dafür habe das Zusammenwirken von Zivilgesellschaft und Politik gesorgt.

Zwei neue Schulen werden als Holz-Schnellbauten errichtet

Nun wird das Positive hervorgehoben. Der Bezirk fördert aber nicht nur das Image des familienfreundlichen Bezirks, er tut auch etwas dafür. Ein Beispiel dafür sind etliche Projekte im Rahmen der Schulbauoffensive des Senats.

So wird zum Beispiel die Sanierung der Sekundarschule an der Rathausstraße in diesem Jahr abgeschlossen und die Grundschule an der Paul-Junius-Straße bis 2020 reaktiviert. An der Konrad-Wolf- und der Sewanstraße werden zwei neue Schulen aus Holzmodulen in Schnellbauweise errichtet. Die Grundschulen mit Turnhalle bieten jeweils Platz für mehr als 400 Kinder und sollen im August beziehungsweise Anfang kommenden Jahres bezogen werden können.

Bezirk soll bodenständig bleiben

Der Bezirksbürgermeister möchte den Bezirk aber nicht nur familienfreundlich aufstellen, sondern auch „authentisch“. Soll heißen: Lichtenberg solle bodenständig bleiben und sich nicht entwickeln wie das benachbarte Friedrichshain.

Aber ist es möglich, Gentrifizierung zu verhindern und die Schattenseiten der Attraktivität, wie stark steigende Mieten bei privaten Vermietern, zu verhindern? Viel Stoff also für einen spannenden Abend. Kommen Sie zu unserem Leserforum, diskutieren Sie mit und schnuppern Sie zusätzlich die Atmosphäre der Islandpferde-WM.

