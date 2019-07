Denkmalbehörde verhindert Sonnenschutz an Dienstgebäuden

Berlin.. Bei der aktuellen Hitzewelle leiden sie wieder: Die Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Finanzen, die ihre Büros in Mitte in schönster Südlage zum Rolandufer hin haben. Den Blick über den Stadthafen bezahlen sie im Sommer mit extremen Temperaturen. Während im vor einigen Jahren ausgebauten Dachgeschoss eine leistungsfähige Klimaanlage die Arbeitsräume kühlt, fehlt dort ein wirksamer Hitzeschutz. Und wenn das Innenthermometer über 35 Grad klettert, ist es nicht mehr zumutbar, dort zu arbeiten. Das besagt die Arbeitsstättenverordnung.

Das Schicksal zu warmer Büroräume teilen die Mitarbeiter von Finanzsenator Mathias Kollatz (SPD) derzeit mit vielen anderen Berliner Beschäftigten. Auch im Roten Rathaus liebäugeln manche Mitarbeiter mit einem Umzug in kühlere Räume. Gerade in den vielen unter Denkmalschutz stehenden Dienstgebäuden fällt es den Behörden schwer, Sonnen- und Hitzeschutzsysteme anzubringen. Denn die Denkmalschutzbehörde stellt sich oft quer. Weil das Erscheinungsbild des Bauwerks unverändert bleiben müsse, sei eine „nachträgliche Genehmigung für „außenliegenden Sonnenschutz“ durch die Denkmalschutzbehörde „schwer zu erlangen“, schrieb Kollatz jetzt an den Senat, der sich am Dienstag kurz dem Thema widmete. „Auf Klimatisierung von Räumen wird grundsätzlich verzichtet“, heißt es darin.

Drei Jahre verhandelte die Verwaltung über Jalousien

In der Vorlage zeichnete Kollatz den Prozess nach, um nun womöglich endlich in diesem Herbst Geweberollos für 200 Fenster an der Südfassade zu bekommen. Ein solcher Schutz wird von der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) als Verwalterin der landeseigenen Gebäude favorisiert. „Ein außenliegender Sonnenschutz“ sei die „wirksameste Maßnahme, um ein Gebäude im Sommer kühl zu halten“, heißt es. 2016 gab es die erste Anfrage dazu. Die Denkmalbehörde habe die Genehmigung in Aussicht gestellt. Dann wurde die Baumaßnahme Anfang 2018 beantragt. Die Denkmalschützer lehnten aber Sonnenschutz für die Bogenfenster ab. Man bemusterte verschiedene Gewebe, aus denen die Rollos gefertigt werden sollten. Das zog sich hin.

Im Februar 2019 meldete die Denkmalbehörde erhebliche Bedenken gegen Sonnenschutz am Rolandufer an. Immerhin im Hof durften Rollos angehängt werden. Im März beantragte die Finanzverwaltung noch einmal den Schutz an der Außenfassade. Ende Februar 2019 gab es dann die denkmalrechtliche Genehmigung, aber nur für die Fenster vom ersten bis zum dritten Stockwerk. Über das Erdgeschoss wird weiter verhandelt.

Im August soll mit der Montage begonnen werden

Immerhin soll nun im August mit der Montage an den Fenstern mit Ausnahme der Erdgeschosse begonnen werden. Denkmalschutzauflagen machen das ganze kostspielig. 200 Fenster auszurüsten kostet nach Aussage der Finanzverwaltung 600.000 Euro, also 3000 Euro pro Fenster, allerdings inklusive der elektrischen Bedienfunktionen.

In drei Dienstgebäuden hat der Denkmalschutz außenliegenden Sonnenschutz jedoch nicht genehmigt. Dort wurden stattdessen Sonnenschutzverglasungen und innenliegender Sonnenschutz eingebaut. Das sei aber in denkmalgeschützten Fenstern nicht immer umsetzbar, zudem sehr kostenintensiv und biete einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad als Außen-Rollos. Zudem vermindere es den gewünschten Einfall der Sonne im Winter.

„Wir erwarten, dass die Interessen der Beschäftigten im Vordergrund stehen“

Die Personalvertreter haben angesichts vieler schwitzender Kollegen wenig Verständnis für die Bedenken der Denkmalschützer. „Wir erwarten, dass die Interessen der Beschäftigten im Vordergrund stehen“, sagte Daniela Ortmann, die Vorsitzende des Hauptpersonalrats. Sie kennt das Arbeiten in heißen Büros aus eigener Erfahrung. In ihrem Büro im Gebäude der Innenverwaltung sei es am Nachmittag fast 27 Grad gewesen. Das gehe noch. Früher, als sie im Finanzamt Wilmersdorf tätig war, sei dort schon mit dem Denkmalschutz über Sonnen-Jalousien verhandelt worden. Dann wurde Schutzfolie von innen an die Fenster geklebt. „Der Denkmalschutz muss sich bewegen, wenn wir die vielen denkmalgeschützten Gebäude weiter nutzen müssen“, sagte Ortmann