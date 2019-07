Klebriger Kult - Der Kaugummi wird 150

Der Kaugummi wird diesen Sonnabend 150 Jahre alt. Am 27. Juli 1869 meldete Arnos Tyler aus Ohio, USA, sein Patent auf den Kaugummi an. Mittlerweile ist die klebrige Erfindung kaum noch aus dem Alltag vieler Menschen wegzudenken. Viele Mythen ranken sich um ihn: So soll er Leistung steigern können, Stress reduzieren, gegen Karies vorbeugen. Die Berliner Morgenpost fragte nach.

Wer hat eigentlich den Kaugummi erfunden?

Bereits die Mayas kauten vor über 4000 Jahren auf einem klebrigen gummiartigen Stoff, dem sogenannten Chiclegummi, herum. Und auch auf dem Gebiet des heutigen Skandinaviens kauten die Menschen damals auf dem Harz von Birken herum. Seitdem hat sich der Kaugummi stetig entwickelt. Das Produkt, wie wir es kennen, hat mit seinen Vorgängern zum Glück nicht mehr viel gemeinsam. Im Jahr 1871 kamen die ersten Kaugummikugeln auf den Markt. Sie bestehen bis heute hauptsächlich aus Kunststoffen, denen Aromen, Farbstoffe, Emulgatoren und Weichmacher hinzugefügt werden und vor allem viel Zucker oder Zuckerzusatzstoffe enthalten. Die beliebteste Sorte ist übrigens Pfefferminz.

Kann zuckerfreies Kaugummi Karies vermeiden?

Studien zufolge kann das regelmäßige Kauen von zuckerfreiem Kaugummi nach dem Essen für mindestens 20 Minuten dabei helfen, die Zahndemineralisierung zu verringern. Sie stellt ein Risikofaktor bei der Entstehung von Karies dar. Durch das Kauen wird mehr Speichel produziert. Das hilft, den Zahnschmelz härter und widerstandsfähiger zu machen. Außerdem können Kaugummis sogar beim Abnehmen helfen. Durch das Kauen wird nämlich die Stoffwechselrate erhöht, wodurch mehr Kalorien verbrannt werden. Außerdem hilft Kaugummikauen gegen Stress. Wissenschaftler aus Japan haben nachgewiesen, dass dabei Hirnareale angeregt werden, die einen positiven Einfluss auf die Bewältigung von Stress haben. Dass Kaugummikauen auch positiv auf die Konzentrationsleistung wirkt, ist allerdings nicht bewiesen.

Sie glauben, Kaugummiautomaten sind längst aus der Mode gekommen?

Der Berliner Designer Max Schwarck hat in seiner Bilderserie „Sticky Art Machines“ Kaugummiautomaten in Kreuzberg, Neukölln, Mitte und Friedrichshain abgelichtet. „Jeder Automat ist einzigartig und erzählt seine ganz eigene Geschichten“ erzählt Schwarck. Die Botschaften auf den Automaten würden viel über den jeweiligen Kiez aussagen. „Mein Projekt dokumentiert auch die Verdrängung und Gentrifizierung. Nicht nur die oft politischen Botschaften auf den Maschinen erzählen davon.“ Viele der vor ein bis zwei Jahren fotografierten Automaten seien mittlerweile nicht mehr da. Der wahrscheinlich interessanteste stehe laut dem Fotografen am Hermannplatz. „Die Größe ist recht selten, und er sieht sehr mitgenommen aus. Das Erscheinungsbild ändert sich unglaublich rasant.“

Doch Kaugummis haben in Berlin noch mehr Spuren hinterlassen. Am Potsdamer Platz in Mitte klebt beispielsweise eine dicke Schicht ausgespuckter Kaugummis seit Jahren über dem Graffiti an den beiden äußeren Mauersegmenten. Menschen, die länger vor den Mauerresten verweilten, haben sie dort angeklebt. Die von Kaugummis befleckte Mauer ist mittlerweile sogar zu einem neuen touristischen Fotomotiv geworden. Eine schöne Präsentation von Berlin ist das indes nicht. Die zuständige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung versucht seit Langem die durch die Kaugummis verursachte Verschmutzung zu entfernen – bislang ohne Erfolg. Das Reinigungsverfahren würde die äußerste Schicht des Betons und somit die Graffiti zu sehr beschädigen, sodass danach nichts mehr davon übrig bliebe. „Nach der chemischen Behandlung hätten wir also nichts anderes mehr als nackten, grauen Beton und das Bild der Berliner Mauer wäre damit quasi verschwunden“, sagt Petra Rohland, stellvertretende Pressesprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Kaugummi klebt?

Kaugummi besteht aus langkettigen Molekülen, sogenannten Polymeren, und weiteren Elementen die Geschmeidigkeit und Elastizität gewährleisten. Aus diesem Grund passt sich das Kaugummi genau der Oberflächenstruktur an und klebt an ihr fest. Wasser oder Speichel im Mund können solche Wechselwirkungen verhindern, weshalb der Kaugummi nicht an den Zähnen kleben bleibt.

Warum sind Kaugummis für die BSR besonders problematisch?

Kaugummis sind nicht biologisch abbaubar und stellen somit ein Problem für die Straßenreinigung dar. „Die Entfernung von Kaugummi vom Straßenpflaster ist mit der normalen Straßenreinigung nicht machbar“, erklärt Thomas Klöckner von der Berliner Stadtreinigung (BSR). Die festgeklebten Kaugummis ließen sich weder mit Besen noch Kehrmaschine ausreichend beseitigen, da der Schmutz tief in die Poren des Bodenbelags eindringe. Helfen würden nur spezielle Hochdruck-Reinigungsgeräte, die aber wegen dem mit Sand verfugten Pflasters in Berlin nicht eingesetzt werden können, da ansonsten die Pflasterung beschädige. Und auch wenn Biokaugummis auf den Boden gespuckt werden, sei ein solches Verhalten nicht akzeptabel. Es sei eine Verunreinigung des öffentlichen Straßenlandes, für die es ein Bußgeld geben kann.