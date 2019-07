Berlin. Ein Unbekannter hat eine 89-Jährige in Berlin-Lankwitz an ihrer Wohnungstür überfallen, sie mit einer Schusswaffe bedroht und beraubt. Der Mann habe am Donnerstag gegen 14.30 Uhr bei der Frau geklingelt und zunächst Geld von ihr gefordert, teilte die Polizei mit. Als die Seniorin sich weigerte, habe der Täter ihr eine Schusswaffe an den Kopf gehalten und ihre Halskette abgerissen. Anschließend flüchtete der Mann. Das Raubkommissariat ermittelt.

( dpa )