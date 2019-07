Vertrauensanwalt kümmert sich um Korruption

Im vergangenen Jahr hat die Berliner Staatsanwaltschaft zwar mehr Korruptionsverfahren geführt, aber insgesamt sind die registrierten Fälle für die Millionenstadt Berlin verschwindend gering – und nicht immer lieget die Sache so klar, ob auch wirklich Korruption vorliegt. Deshalb gibt es in Berlin mit Fabian Tietz (36) einen Vertrauensanwalt. An ihn können sich Menschen wenden, wenn sie etwas anzeigen möchten, dabei aber anonym bleiben wollen. Tietz sagt, häufig sei seine Arbeit auch eine Abwägung.

So wie am 5. Februar des vergangenen Jahres. Da ging eine Mail im Büro von Tietz am Kurfürstendamm ein. In dem Schreiben schilderte ein Hinweisgeber, der bei einer Berliner Verwaltung arbeitet, dass sein Chef womöglich ein Geschenk angenommen habe, was er nicht hätte annehmen dürfen. In dem Schreiben bot der Verwaltungsmitarbeiter um Anonymität und ein persönliches Treffen.

Verdacht, dass der Chef das Geschenk selbst behielt

Bei dem Gespräch, das die beiden vereinbart hatten, schilderte der Verwaltungsmitarbeiter dann die ganze Geschichte. Demnach hatte er selbst zunächst ein Geschenk, einen sehr teuren Präsentkorb, von einem Bürger bekommen. Weil er wusste, dass er das nicht annehmen darf, setzte er seinen Vorgesetzten darüber in Kenntnis und überreichte ihm den Korb. Seitdem ist das Geschenk allerdings verschwunden. Nun steht der Verdacht im Raum, dass der Chef den Präsentkorb selbst behielt.

Tietz hörte sich die Vorwürfe an, wertete Unterlagen aus und fertigte einen Hinweis für die Zentralstelle für Korruptionsbekämpfung bei der Generalstaatsanwaltschaft. Die prüfte den Vorgang genauer, erkannte einen Anfangsverdacht und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Ohne die Hilfe von Tietz wäre dieser Vorfall wahrscheinlich niemals ans Licht gekommen.

In der Millionenstadt Berlin gibt es nur wenig Korruption

Nach dem Bericht der Zentralstelle für Korruption gingen 2018 bei der Staatsanwaltschaft 134 neue Verfahren mit Korruptionsbezug ein. Das waren zwar 20 Neueingänge mehr als 2017. In 15 Fällen wurde auch Anklage erhoben. Es wurden aber auch 102 Verfahren eingestellt. Für eine Millionenstadt wie Berlin seien diese Zahlen „verschwindend gering“. Zugleich müsse man aber von einem großen Dunkelfeld ausgehen. Gerade der Baubereich sei anfällig für Korruption, weil es um hohe Summen gehe.

Auch aus diesem Grund hat Berlin die Stelle des Vertrauenanwaltes eingeführt. Mitte Juli 2017 war Rechtsanwalt Fabian Tietz von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) vorgestellt worden. Die Stelle war zuvor ein gutes Jahr unbesetzt gewesen. Der Jurist Christoph Partsch hatte den Posten nach eigenen Angaben wegen des hohen Arbeitsaufwandes aufgegeben. Die Stelle war danach überarbeitet worden. Seitdem ist es beispielsweise auch einfacher möglich, anonyme Hinweise abzugeben.

„Eine Antwort bekommt trotzdem jeder von mir“

Tietz bekommt derzeit etwa 40 Hinweise pro Jahr. Ein Großteil seiner Arbeit besteht aber auch aus Aufklärung, wenn er etwa Vorträge bei Behörden hält. Das besondere an der Arbeit von Tietz ist, dass sich Behördenmitarbeiter vertrauensvoll an ihn wenden können, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Tietz sichtet die Hinweise, die ihn erreichen und trifft eine Vorentscheidung, ob es sich um einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt oder Verwaltungsfehlverhalten handelt. Das eine geht wie im Fall des überteuerten Präsentkorbes direkt zur Staatsanwaltschaft, das andere zur Korruptionsabteilung der jeweiligen Verwaltung.

Ganz oft, sagt Tietz, ist es aber weder das eine noch das andere. „Ein Antwort bekommt trotzdem jeder von mir“, sagt er. Der Vertrauensanwalt übernimmt damit eine Art Filterfunktion in Berlin und ist neben der Staatsanwaltschaft, der Zentralstelle für Korruptionsbekämpfung und einer ressortübergreifenden Anti-Korruptions-Arbeitsgemeinschaft so etwas wie die vierte Säule in der Korruptionsbekämpfung des Landes Berlin.

Tietz ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Tietz selbst kommt eigentlich aus Hamburg und kam im Jahr 2002 zum Studium nach Berlin – und hat sich in die Stadt verliebt. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. „Mir gefällt am Recht, dass es dem Leben Struktur verleiht“, sagt er über seine Arbeit. Als die Stelle des Vertrauensanwaltes ausgeschrieben wurde, habe er sich darauf beworben. Tietz ist in einer Berliner Kanzlei Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht.

Mit 40 Hinweisen im Jahr sei die Arbeit des Vertrauensanwaltes noch überschaubar. Gerade im Baubereich gebe es kaum Hinweise. Tietz ist mit seiner Arbeit von Leuten abhängig, die Korruption stört. Das Problem dabei sei, dass Korruption oft ein geschlossener Kreis sei. Das heißt: Es gibt jemanden, der gibt und es gibt jemanden, der nimmt.

Ein Dankeschön ist oft besser als teure Geschenke

Grundsätzlich kritisiert Tietz, dass der Hinweisgeberschutz in Deutschland noch nicht wirklich vorhanden sei. Bislang seien auch nur wenige Bundesländer dem Beispiel Berlins gefolgt und hätten eine ähnliche Möglichkeit geschaffen, vertraulich Hinweise zu geben.

Doch es gibt auch einen gesellschaftlichen Ansatz. Tietz sagt, dass es besser sei, sich bei Leuten zu bedanken als ihnen teure Geschenke zu machen. Gerade in Behörden bringen Präsente Mitarbeiter eher in die Bredouille. Als Grenzwert gelten zehn Euro. Alles, was darüber liege, sei generell problematisch. „Bedanken Sie sich lieber schriftlich oder teilen Sie es dem Vorgesetzten mit, wenn Sie mit der Arbeit eines Behördenmitarbeiters zufrieden waren“, sagt Tietz. Die Kraft eines Dankeschöns werde oft unterschätzt und ein Lob werde viel zu selten ausgesprochen.