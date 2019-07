Festnahme: Frau (25) tot in Wohnung gefunden

In der Nacht zu Donnerstag ist es in Tempelhof zu einem Gewaltverbrechen gekommen. Tatverdächtig ist ein 64-Jähriger.

Berlin.. In der Nacht zu Donnerstag ist es in einem Hochhaus an der Burgermeisterstraße in Tempelhof zu einem Gewaltverbrechen gekommen. Dort fanden die Beamte die Leiche einer Frau. Eine männliche Person wurde noch in der Wohnung festgenommen. Er wird verdächtigt, die Frau getötet zu haben. Um Spuren zu sichern, wurden dem Mann Tüten über die Hände gezogen. Im Flur des Hauses sind Blut- und Schleifspuren zu sehen. Die 4. Mordkommission ermittelt.

Tatverdächtiger war Hausmeister in der Anlage

Bei der Frau handelt es sich um eine 25 Jahre alte Bewohnerin. Tatverdächtig ist ein 64-jähriger Deutscher. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, ist noch unklar. Der Mann soll nach Informationen der Berliner Morgenpost früher auch als Hausmeister in der Anlage tätig gewesen sein.

