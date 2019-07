Sie wollten einen Menschen sterben sehen - Prozess-Neustart

Der Prozess gegen zwei Männer, die aus Mordlust eine 25 Jahre alte Frau in Neukölln erschossen haben sollen, wurde am Donnerstag vor dem Landgericht neu gestartet. Die beiden Angeklagten René T. (29) und Sven H. (40) sollen im Dezember 2018 die Freundin von T. getötet haben, so die Anklage. Staatsanwalt Dieter Horstmann wirft den Angeklagten vor, die Frau aus Mordlust und heimtückisch getötet zu haben. Sie hätten „einen anderen Menschen sterben sehen wollen“.

Der Anklage zufolge wartete Wiktoria S. am Abend des 27. Dezembers 2018 an der Oderstraße in Neukölln auf die beiden Angeklagten. Die aus Polen stammende Frau ahnte nicht, dass T. und H. beschlossen hatten, sie zu töten. René T. habe der jungen Frau auf offener Straße mit einer gestohlenen haltautomatischen Pistole zuerst in den Arm geschossen. Da die Pistole eine Ladehemmung hatte, ergriff Sven H. die Waffe, lud sie durch und gab sie T. zurück. Dieser habe der jungen Frau dann in den Kopf geschossen.

Verteidiger zieht Geständnis in Zweifel

Ein Anwohner hatte die Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Die bewusstlose Wiktoria S. wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie am nächsten Tag ihren schweren Verletzungen erlag. Wenige Tage später wurden die beiden Angeklagten in Lichtenberg festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. In den anschließenden Vernehmungen gaben beide Angeklagten umfassende Geständnisse ab und nannten dabei auch das unglaubliche Mordmotiv.

Eine erste Verhandlung vor knapp zwei Wochen musste wegen einer nicht ordnungsgemäßen Gerichtsbesetzung ausgesetzt werden. Heute wurde nun erneut die Anklage verlesen. In einem Statement versuchte zudem der Verteidiger von T. das Geständnis seines Mandanten in Zweifel zu ziehen. T. sei schon seit Jahren alkohol- und betäubungsmittelsüchtig, konsumierte unter anderem Ecstasy, Ketamin und Heroin, so der Anwalt. Sein Mandant habe in „einem Zustand der Dauerberauschung“ gelebt. Als er verhört wurde, habe er unter Entzugserscheinungen gelitten und „war bereit alles kundzutun“, sagte der Verteidiger.

Die Verhandlung wird am 30. Juli fortgesetzt.