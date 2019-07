Polizei-Spiderman klettert auf Balkon - Feuerwehr motzt

Eine artistische Kletteraktion eines Polizisten auf den Balkon einer Wohnung am Mittwoch an der Swinemünder Straße in Gesundbrunnen hat einen Twitter-Streit zwischen der Berliner Polizei und der Feuerwehr ausgelöst. Die Polizei hatte das Video dazu in ihrem Kanal gepostet. Es zeigt, wie sich ein Beamter des Abschnitts 36 in Spiderman-Manier auf einen Balkon im ersten Obergeschoss hangelt und dort per finalem Überschlag landet. In der Wohnung hatte ein Brandmelder ausgelöst. Es stellte sich zum Glück heraus, dass dieser nur gepiepst hatte, weil die Batterien leer waren.

Der Polizist haber sichergehen wollen, „dass niemand in Gefahr ist“, teile die Polizei auf Twitter mit. Die Beamten hätten geklingelt, es habe aber niemand aufgemacht. Die Warnung „Bitte nicht nachmachen“ stellte die Polizei ihrem Tweet voran. Der Kollege sei professioneller Sportkletterer.

Richtig, NICHT nachmachen! Auch nicht die anderen Kolleg. der @polizeiberlin. Hätte es hinter dieser Tür gebrannt, hätte der Kolleg. auch profess. Apnoe-Taucher sein müssen, um im Rauch arbeiten zu können. Das noch ohne Schutzkleidung & Ausbildung. Zu oft schon schief gegangen 😬 pic.twitter.com/0S6G5OMBvP — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 25, 2019

Der Kletterakt gefiel zwar vielen Twitter-Usern, nicht aber der Berliner Feuerwehr, die ebenfalls über den Social-Media-Kanal die Polizei anpampte. „Richtig, NICHT nachmachen! Auch nicht die anderen Kollegen der @polizeiberlin“, motzte die Feuerwehr. „Hätte es hinter dieser Tür gebrannt, hätte der Kolleg. auch profess. Apnoe-Taucher sein müssen, um im Rauch arbeiten zu können. Das noch ohne Schutzkleidung & Ausbildung. Zu oft schon schief gegangen.“