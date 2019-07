Wetter Hitze: Bis zu 37 Grad am Donnerstag erwartet

Berlin. Dieser Donnerstag wird heiß in Berlin und Brandenburg: Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen zwischen 31 und 37 Grad. Morgens gibt es in der Uckermark noch Nebel, ansonsten knallt die Sonne vom Himmel.

Wer den heißen Tag gut überstehen will, sollte viel trinken. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) rief dazu auf, beim Verlassen des Hauses eine Flasche Wasser mitzunehmen und diese einem Obdachlosen zu schenken. "Das Leben auf der Straße birgt an außerordentlichen Hitzetagen ganz besondere Gefahren für Menschen, die obdachlos sind", sagte Müller am Mittwoch.

Ein wenig Abkühlung versprechen die Badestellen. Alle 39 in Berlin ausgewiesenen Badegewässer eignen sich nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso) zum Baden.