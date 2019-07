Berlin bekommt eine Ersthelferkarte der Unfallkasse

Dass Berliner, die einer Person in Not erste Hilfe leisten und dabei selbst zu Schaden kommen, über die Unfallkasse Berlin versichert sind, ist vielen Menschen wahrscheinlich nicht bekannt. Um das zu ändern, bekommt Berlin eine Ersthelferkarte. Das teilte die Innenverwaltung mit. Die Unfallkasse springe bei körperlichen Verletzungen, psychischen Folgen, aber auch bei einer kaputten Hose ein. Die Karte im Format eines Personalausweises wird von Einsatzkräften an die Ersthelfer verteilt. Auf dieser Karte werden die Einsatznummer und das Datum vermerkt. Mit dieser Karte und den Einsatzdetails können sich die Ersthelfer dann an die Unfallkasse wenden, deren Kontaktdaten auf der Karte ebenfalls vermerkt sind.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) teilte mit: „Menschen in Not zu helfen ist Ehrensache. Daher unterstützen wir die Aktion der Unfallkasse Berlin sehr“. Couragierte Hilfeleistende müssten wissen, dass sie geschützt seien, so Geisel weiter. Einen großen Anteil an der Idee zur Einführung einer Ersthelferkarte hatte laut Innenverwaltung und Unfallkasse der Beauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) für die Notfallseelsorge im Land Berlin, Pfarrer Justus Münster.