Berlin ist Hochburg der Döner-Produzenten

Berlin. Es ist schöner mit Döner: In Berlin gibt es nach Einschätzung des Landesamts für Gesundheit und Soziales mehr Döner-Produzenten als in jeder anderen deutschen Stadt. "Offensichtlich sogar mehr als in türkischen Städten", sagte Präsident Franz Allert am Mittwoch. "Berliner Produzenten exportieren die Spieße auch tonnenweise in die Türkei. Das glaubt man immer gar nicht."

In Berlin gab es im vergangenen Jahr 18 zugelassene Produktionsstätten, in der die großen und kiloschweren Döner-Fleischspieße hergestellt wurden, heißt es im druckfrischen Jahresbericht des Instituts. Sie drehen sich dann später zum Beispiel im Grill von Döner-Imbissen. "Die Tendenz bei der Herstellung ist steigend", sagte Allert.

Das Landesamt ist für die Zulassung von Lebensmittelbetrieben verantwortlich. Im Jahr 2018 waren es 16, insgesamt gibt es 109. Für die Kontrolle dieser Betriebe seien in erster Linie die Bezirke zuständig, sagte Allert.