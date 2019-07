Nauen. Knapp einen Tag nach dem Ausbruch eines Feuers in mehreren Scheunen in Nauen (Landkreis Havelland) sind die Flammen noch nicht gelöscht. Die Feuerwehr sei mit knapp 20 Einsatzwagen vor Ort, sagte ein Sprecher der zuständigen Rettungsleitstelle am Mittwochmorgen. Das Feuer brach am Dienstagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache aus und setzte insgesamt drei Scheunen in Brand. Menschen oder Tiere waren nicht gefährdet. In den Scheunen lagerte den Angaben nach Heu.

( dpa )