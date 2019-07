Konzert: The Black Seeds live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Die neuseeländische Band The Black Seeds spielen am 3. August ein Konzert in Berlin

The Black Seeds spielen am 3. August ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Festsaal Kreuzberg The Black Seeds live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

The Black Seeds sind zurück: Nach sechs Jahren Abstinenz kommt die neuseeländische Reggeformation endlich wieder nach Berlin. Neben Fat Freddy's Drop sind sie eine der besten Livebands ihrer Heimat und vermischen Reggae, Soul, Funk und Afrobeat. Im Gepäck haben die Black Seeds für ihr Berlin-Konzert am 3. August Songs aus ihrem aktuellen Album "Fabric" und eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits.

Als die Black Seeds mit "Into The Dojo" 2007 ihren internationalen Durchbruch feierten, waren sie in ihrer Heimat längst Superstars. Die Band, die durch spektakuläre Kombination von Funk-, Soul- und Dub-Motiven mit traditionellen Reggae-Grooves Aufsehen erregt, wurde 1997 im Dunstkreis ihres Sängers, Songwriters und Gitarristen Barnaby Weir gegründet. In den Anfangstagen noch als Trio unterwegs bietet die inzwischen achtköpfige Band den perfekten Sound für Sommerstimmung.

Wo werden The Black Seeds auftreten?

Achtung: Das ursprünglich für das Lido geplante Konzert wurde in den Festsaal Kreuzberg verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gütigkeit.

Das Konzert findet im Festsaal Kreuzberg (Am Flutgraben 2 in 12435 Berlin ) statt. Der Festsaal war einer der großen traditionellen Clubs für Konzerte in Berlin, bis er 2013 niederbrannte. Seit 2017 ist der Kultklub zurück: Mit neuer Halle, neuem Austragungsort, mit Konzerten und Biergarten. Zu finden ist der neue Club auf der Grenze zwischen Kreuzberg und Treptow auf dem Gelände der Arena Berlin.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Konzert der Black Seeds am 3. August sind noch Tickets erhältlich. Online kann über die Internetseite der Veranstalter Karten ab 29,95 Euro vorbestellt werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (3. August) um 19 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden The Black Seeds in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Festsaal Kreuzberg davon abweichen, aber diese Songs spielten The Black Seeds bei ihrem Auftritt am 13. Juni in Seattle (USA):

Heavy Mono E Fire Sometimes Enough The Answer Better Days Everybody Knows Cool Me Down Coming Back Home Dust and Dirt Loose Cartilage Come to Me

Zugabe:

The Prince Turn It Around

Wie komme ich zum Festsaal Kreuzberg?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Der Festsaal Kreuzberg (Am Flutgraben 2 in 12435 Berlin ) befindet sich zentral gelegen zwischen Spree und Görlitzer Park und ist mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85, S9 bis Treptower Park) oder der U-Bahn (U1, U3 bis Schlesisches Tor) gut zu erreichen. Praktisch vor der Tür halten die Bus-Linien 165, 265 und N65 (Haltestelle Heckmannufer).

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Festsaal Kreuzberg.

The Black Seeds live im Festsaal Kreuzberg, Sonnabend, 3. August 2019, Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin