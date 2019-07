Konzert: Angelo Kelly& Family live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Angelo Kelly (m.) spielt am 3. August in Berlin

Angelo Kelly & Family spielen am 3. August ein exklusives Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Gärten der Welt Angelo Kelly live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Angelo Kelly & Family bringen den irischen Sommer zurück nach Deutschland: Nach dem großen Comeback der Kelly Family, dem Nummer-1-Album "We Got Love" und reihenweise ausverkauften Konzerten konzentriert sich Angelo Kelly wieder ganz auf die Musik mit seiner eigenen Familie. Am 3. August werden Angelo Kelly & Family im Rahmen ihrer "Irish Summer Tour" ein exklusives Konzert in Berlin spielen.

Das erwartet die Besucher

Ein festlicher Abend Inspiriert von den irischen Wurzeln der Familie. Angelo Kelly spielt mit seiner Frau Kira und den Kindern Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William. Sie werden bei ihren Songs des neuen Albums "Irish Heart" von irischen Musikern unterstützt. Der Veranstalter Grün Berlin verspricht die „Stimmung eines Irish Pubs, die sicher viele Konzertgäste zum Tanzen animieren wird“.

Wo werden Angelo Kelly & Family auftreten?

Das Konzert findet in der Arena der Gärten der Welt statt (Haupteingang: Blumberger Damm 44, 12685 Berlin) statt. Auf den Sitzbänken und Rasenstufen, die die Bühne kreisförmig umschließen, finden bis zu 5.000 Menschen Platz. Die einem Amphitheater nachempfundene Freilichtbühne wurde 2017 im Rahmen der IGA Berlin eröffnet und gilt nach wie vor als einer der architektonischen Höhepunkte.

Foto: Reto Klar

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Angelo Kelly & Family in dern Gärten der Welt sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Konzertkarten gibt es an den Kassen der Gärten der Welt ab 39 Euro (für Erwachsene) oder können online im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter erworben werden.

Was kosten die Karten zum Konzert?

Jahreskartenbesitzer der Gärten der Welt erhalten ermäßigte Eintrittskarten. Wer die Seilbahn zur Konzertanreise und Abreise nutzt, zahlt dafür zusätzliche 3,50 Euro. Erwachsene zahlen 39,00 Euro (42,50 Euro inkl. Seilbahnnutzung), Jahreskartenbesitzer 2019 32,00 Euro (35,50 mit Seilbahn) und Kinder zwischen vier und 14 Jahren 29,00 Euro (32,50 Euro mit Seilbahn).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (3. August) um 17 Uhr. Die Show beginnt gegen 19 Uhr.

Foto: POP-EYE / Ben Kriemann / POP-EYE

Werden die Kellys weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Ja, nach dem Berlin-Konzert folgen Auftritte in Magdeburg (4. August), Saarburg (9. August), Steinbach/Langenbach (10. August) und Hamburg (11. August). Das Konzert der „Angelo Kelly & Family“ ist allerdings das einzige in Berlin, das für den Sommer 2019 geplant ist.

Hier finden Sie die weiteren Tourdaten der “Irish Summer” Tour 19.

Wie komme ich zu den Gärten der Welt?

Die Gärten der Welt sind am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, da rund um das Gelände nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Parkanlage liegt am nördlichen Fuß des Kienbergs im Berliner Ortsteil Marzahn. Der Haupteingang Blumenberger Damm ist am besten mit dem Bus X 69 (Haltestelle Blumenberger Damm/Gärten der Welt) zu erreichen, der Eingang Eisenacher Straße mit der S7 (Bhf. Marzahn), der U5 (Bhf. Hellersdorf) oder dem Bus 195. Zur Seilbahn geht es mit der U5 (Haltestelle Kienberg/Gärten der Welt). Zum Angelo Kelly-Konzert fährt die Seilbahn bis 19.15 Uhr. Die Kassen der Seilbahn schließen um 19.00 Uhr. Nach der Veranstaltung können Konzertbesucher zwischen 21.15 Uhr bis 21.45 Uhr die Seilbahn für den Heimweg nutzen.

Auf der Internetseite der Veranstalter erhalten Sie weitere Hinweise zu den Einlassbestimmungen.

Angelo Kelly & Family live in den Gärten der Welt, Irish Summer Tour, Sonnabend, 3. August 2019, Einlass ab 17.00 Uhr, Konzertbeginn 19 Uhr, Gärten der Welt, Haupteingang: Blumberger Damm 44, 12685 Berlin