Konzert: Bibi & Tina live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Bibi und Tina spielen am 3. August ein exklusives Konzert in der Parkbühne Wuhlheide. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Bibi und Tina kommen am 3. August für ein Konzert nach Berlin und sie bringen alle ihre Hits mit. Fans, die einmal dabei sein möchten, wenn in einem riesigen Konzertsaal alle Zuschauer gemeinsam die Songtexte aus den vier Kinofilmen von Detlev Buck aus den Jahren 2014 bis 2017 mitsingen und Tausende Kinder tanzen, der sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen.

Nach mehr als 1,5 Millionen verkauften Soundtracks mit unzähligen Hits wie "Up, Up, Up", "Mädchen gegen Jungs" oder "No risk, no fun" und zwei erfolgreichen Musicaltourneen mit mehr als 150.000 Zuschauern, ist die „Bibi & Tina“-Reihe nicht nur ein Popphänomen, sondern wird auch laufend weiterentwickelt. Bei ihrem brandneuen Abenteuer "Bibi und Tina – Das Konzert" wollen Bibi und Tina mit ihren Freunden Alexander, Holger und Sophia eine Band gründen, um ein Fest auf Schloss Falkenstein zu retten. Im Mittelpunkt der Show stehen 16 Songs, die im kindgerechten Pop-, Rock- und Rap-Stil zum mitsingen, mitklatschen, mittanzen und fröhlich sein einladen.

Beachten sollte man, dass es sich bei den Darstellen Konzert-Darstellern nicht um die Schaupieler der Filmreihe handelt. So werden Bibi und Tina etwa von Eve Rades und Vera Weichel verkörpert und nicht wie in den Filmen von Lina Larissa Strahl und Lisa-Marie Koroll.

Wo werden Bibi & Tina spielen?

Das Open-Air-Konzert von Bibi und Tina am Sonnabend findet in der Parkbühne Wuhlheide statt. Das auch "kleine Waldbühne" genannte Theaterrund hat sich als eine von Berlins wichtigsten Konzertstätten etabliert und faßt unbestuhlt 17 000 Besucher.

Ab welchem Alter ist das Konzert geeignet?

Laut Veranstalter ab drei Jahren. Bibi & Tina - das Konzert" ist ein Familienmusical zum Lachen, Tanzen und Mitmachen.

Wie lange dauert das Musical?

Das Musical besteht aus zwei Akten von jeweils etwa 50 Minuten Spielzeit. Zwischen den Akten gibt es eine Pause von 25 Minuten.

Gibt es noch Karten für das Konzert?

Ja, für das Konzert von Bibi & Tina in Berlin sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer also noch Tickets ergattern möchte, sollte sich beeilen. Die Eintrittskarten gibt es ab 29 Euro im Vorverkauf. Diese können online auf der Internetseite der Veranstalter bestellt werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (3. August) um 17.00 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Wie wird das Wetter?

Wie komme ich zur Parkbühne Wuhlheide?

Wer mit dem Auto kommen möchte, muss sich auf einen harten Kampf gefasst machen: Die Parkplätze um die Bühnenanlage sind zwar kostenlos, aber schwer zu ergattern. Die wenigen öffentlichen PKW-Parkplätze befinden sich entlang und beidseits der Straße „An der Wuhlheide“. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die S-Bahn-Linie S3 bringt Sie bis zur Station Wuhlheide. Von hier laufen Sie ein paar hundert Meter durch den Wald bis zur Freilichtbühne. Oder Sie nutzen die Tramlinien 27, 63 oder 67 bis zur Station „Freizeit- und Erholungszentrum“.

Was darf mit in die Parkbühne Wuhlheide?

Wenn Sie sich die besten Plätze sichern wollen, seien Sie am besten zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn vor Ort – dann öffnen die Tore. Der Zutritt zu der Veranstaltung ist mit Rucksäcken und Taschen sowie sperrigen Gegenständen wie Körbe und Kühltaschen nicht gestattet. Pro Person sind 0,5 Liter alkoholfreie Getränke und kleine Snacks erlaubt. Sollte es regnen, kommen Sie am besten in wetterfester Kleidung. Stabregenschirme sind anders als Knirpse grundsätzlich nicht gestattet. Kinder unter 16 Jahren dürfen die Konzerte nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen. Ist dieser Erwachsene nicht der Erziehungsberechtigte, brauchen junge Konzertgäste eine Erlaubnis ("Muttizettel") und eine Ausweiskopie des Erziehungsberechtigten.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Parkbühne Wuhlheide und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Bibi & Tina-Konzert.

Bibi & Tina live in Berlin, Sonnabend, 3. August 2019, Einlass ab 14.00 Uhr, Konzertbeginn 16:00 Uhr, Parkbühne Wuhlheide, An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin