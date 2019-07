Konzert: Marteria & Casper live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Die Rapper Casper (l) und Marteria spielen am 3. August ein gemeinsames Konzert in Berlin

Die Rapper Marteria und Casper spielen am 3. August ein gemeinsames Open-Air-Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Waldbühne Marteria & Casper live in Berlin – Was Fans wissen müssen

Metal-Fans machen Rollstuhlfahrer in Viveiro zum Crowdsurfer

Metal-Fans machen Rollstuhlfahrer in Viveiro zum Crowdsurfer

Neun Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Song „Rock’n’Roll“ veröffentlichen Marteria & Casper Ende August letzten Jahres ihr lange erwartetes Kollaborationsalbum. Jetzt sind die beiden Rapper als Duo auf großer Open-Air-Tour unterwegs und spielen am 3. August eines ihrer "Champion Sound Open Air"-Konzerte in Berlin. Im Gepäck haben Marteria & Casper Songs aus ihrem gemeinsam Album "1982" und eine Auswahl ihrer besten Solohits.

Die beiden befreundeten Rapper Casper und Marteria gehören zu den bekanntesten Vertretern des deutschen Hip-Hop. Mit seinen Alben „XOXO“ (2011) und „Hinterland“ (2013) erlangte Casper Dreifachgold-Status. Marterias „Zum Glück in die Zukunft II“ (2014) erhielt eine Platin-Schallplatte. Spätestens mit ihren beiden letzten Soloalben "Roswell" von Marteria und "Lang lebe der Tod" von Casper haben sich die beiden Rapper einen Platz im Olymp der erfolgreichsten Rapper dieses Landes gesichert.

Wo werden Marteria und Casper spielen?

Das Open-Air-Konzert findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet Platz für etwa 22.000 Zuschauer.

Begehrter Konzertort: Die Waldbühne ist häufig ausverkauft, so wie hier bei einem Konzert von Schlagersänger Andreas Gabalier

Foto: Paul Zinken / dpa

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Nein, das Berlin-Konzert von Marteria und Casper ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind keine Tickets mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (3. August) um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.30 Uhr.

Rapper Marteria

Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Spielen Marteria & Casper weitere Konzerte in Deutschland 2019?

Nach den Open-Air-Auftritten in Hannover (31. Mai), Dresden (20. Juli) und Berlin (3. August) sind für den Sommer 2019 noch Konzerte in Hamburg (9. August) und Essen (31. August) angekündigt.

Welches Songs werden Marteria & Casper in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Waldbühne davon abweichen, aber diese Songs spielten Marteria und Casper bei ihrem Konzert am 31. Mai in Hannover:

1982 (Als ob's gestern war) Champion Sound Adrenalin Endboss Auf und davon Scotty beam mich hoch Im Ascheregen Chardonnay & Purple Haze Supernova So perfekt Denk an dich Kids (2 Finger an den Kopf) Die letzte Gang der Stadt Omega Alles verboten Play Video Alles verboten 2 Ich rolle mit meim Besten Mittelfinger hoch Rock 'n' Roll

Zugabe:

Lang lebe der Tod Willkommen in der Vorstadt Bengalische Tiger Sirenen Auszeit Alles ist erleuchtet Adrenalin Absturz OMG! Jambalaya 2018

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Materia & Casper-Konzert.

Marteria & Casper live in Berlin 2019, Sonnabend, 3. August, Einlass ab 17:30 Uhr, Konzertbeginn 19:30 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin