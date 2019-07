Mann in Berlin niedergestochen: Mordkommission ermittelt

Berlin. Ein Mann ist auf dem Blochplatz in Berlin-Gesundbrunnen mit einem Messer niedergestochen worden. Der 46-Jährige kam am Montagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde sofort operiert, wie die Polizei Berlin am Dienstag mitteilte. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Der Täter konnte fliehen. Die Behörden ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts, die 8. Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Details zum Tatverdächtigen und den Hintergründen waren zunächst nicht bekannt.