Beer irritiert über Beziehung zwischen Union und Hertha

Der frühere Fußballspieler Erich "Ete" Beer am 25.07.2017 im Ephraim-Palais in Berlin.

Berlin. Der ehemalige Hertha-Rekordtorjäger Erich Beer zeigt sich über die feindselige Beziehung zwischen den beiden Berliner Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union irritiert. "Ich weiß nicht, wie das irgendwann ein paar Jahre nach dem Mauerfall passiert ist", sagt der 72-Jährige der "Berliner Zeitung" (Dienstag), "Hertha BSC und der der 1. FC Union haben das gleiche Milieu von Fans. Es sind beides ursprünglich Arbeitervereine."

50 Tage nach dem Fall der Mauer hatte Hertha am 27. Januar 1990 vor 51 270 begeisterten Zuschauern in einem Freundschaftsspiel den 1. FC Union im Olympiastadion mit 2:1 besiegt. Dabei hatte es während des Duells der beiden damaligen Zweitligisten keine Dissonanzen zwischen den Besuchern aus West und Ost gegeben. Beide Teams wurden mit dem umgewandelten Union-Ruf "Eisern Berlin" angefeuert. Im Laufe der Jahre hat sich dann die Beziehung abgekühlt.

Beer hofft darauf, dass die beiden anstehenden Spiele am 10. und 27. Spieltag in der kommenden Bundesligasaison ebenso friedlich wie 1990 verlaufen und zu tollen Fußballfesten werden. "Derbys sind etwas Besonderes", so der 24-malige Nationalspieler, der selbst in der Saison 1974/75 zwei Derbys gegen den damaligen Bundesligisten Tennis Borussia gewann.

Trotz der Freude auf die Stadt-Duelle schlägt Beers Sympathie ganz klar noch für seinen alten Verein. So hofft Beer, der für die Berliner 83 Treffer in 253 Spielen erzielte, dass durch den Trainer-Wechsel Hertha wieder offensiver spielen wird. Dem abgelösten Coach Pal Dardai könne man nur danken, "aber es musste etwas Neues passieren".

Da der neue Trainer Ante Covic früher selbst Offensivspieler war, glaubt Beer an neue Impulse im Angriff, mahnt aber auch an: "Das geht nicht mit einem Fingerschnipsen. Daher sollten auch alle Geduld haben."