Brandanschläge auf Autos: Neue Ermittlungsgruppe der Polizei

Berlin. Die Brandanschläge auf Autos in Berlin reißen nicht ab - nun hat die Polizei eigens die Ermittlungsgruppe "Nachtwache" eingerichtet. Fünf Beamte des Landeskriminalamtes sollen verstärkt diese Taten aufklären, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet. Polizeistreifen sollten zudem Orte verstärkt im Blick haben, an denen Brandstiftungen vermutet werden, sagte der Sprecher.

In Berlin wurden laut Polizei in diesem Jahr 279 Fahrzeuge angezündet oder beschädigt (Stand 16. Juli). Die Zahl der Fälle stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Direkt angegriffen wurden im ersten Halbjahr 2019 demnach 164 Fahrzeuge. Bei einem Teil der Anschläge geht die Polizei von politischen Motiven aus.