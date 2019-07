Wie Berlin sein Gesundheitssystem digitalisieren will

Senatorin Dilek Kalayci (SPD) will über die Patientenkarte besser aufklären. Die Digitalisierung biete auch in der Pflege neue Chancen.

Berlin. Spätestens in drei Jahren sollen alle Berliner eine digitale Gesundheitskarte besitzen, auf der alle Daten, Befunde und Medikamentenpläne gespeichert sind. „Berlin ist bundesweit Vorreiter“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) im Interview mit der Berliner Morgenpost. „Wenn alle mitziehen, kann es in zwei bis drei Jahren in Berlin schon Realität sein.“

Bis es so weit ist, müssen nach Angaben Kalaycis allerdings noch Widerstände überwunden werden. „Was bislang fehlt, ist die Akzeptanz bei den Patienten und Ärzten“, sagte die Senatorin. Diese zu erreichen, gelinge nur, „wenn Wissen über Nutzen einer elektronischen Patientenakte allen bekannt sind“. Kalayci sieht in der Gesundheitskarte „ein Riesenpotenzial“, weil die Daten nicht mehr einzeln von einem Arzt zum nächsten gebracht werden müssen, sondern auf der Karte gespeichert sind. „Elektronische Verfügbarkeit ist ein Vorteil für Patient und Arzt“, sagte Kalayci. So könnten unter anderem Doppeldiagnosen vermieden werden. „Auch die Zettelwirtschaft mit Medikamentenplänen ist nicht förderlich.“

Einführung der Gesundheitskarte in Varianten

Datenschutzprobleme sieht die Gesundheitssenatorin nicht. „Natürlich muss der Datenschutz eingehalten werden, und die Patienten müssen selbst entscheiden können, wer welche Daten sehen kann“, sagte Kalayci. Sie sei mit den Datenschützern im Austausch.

Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte kann in Varianten erfolgen. Auf der Basisvariante seien lediglich die Grunddaten der Versicherten gespeichert – ähnlich den derzeitigen Gesundheitskarten. „Die nächst größere Variante ist die elektronische Patientenakte, auf der auch Befunde, Diagnosen, Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte und Informationen über Impfungen gespeichert werden können. Und der nächste Schritt wäre, mit strukturierten Daten zu arbeiten“, sagte Kalayci. „Das heißt, dass wertvolle Erkenntnisse für Diagnose und Therapie in Echtzeit möglich werden.“ Die Daten können dann auch in einem letzten Schritt für Forschungszwecke genutzt werden.

Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens ist Deutschland Entwicklungsland. Elektronische Patientenkarten, wie sie Berlin jetzt einführen will, existieren bereits seit Jahren in vielen Ländern wie zum Beispiel Australien, Dänemark und Spanien. In Deutschland sind sie wegen der fehlenden rechtlichen Voraussetzungen bislang nicht möglich.

Große Entwicklungssprünge sind nach Angaben Kalaycis auch bei der Digitalisierung der Pflege möglich. „Es geht um Arbeitsschutz und Arbeitsentlastung, so etwas gibt es viel zu wenig bis gar nicht.“ Während in der Industrie gesundheitsfördernde Hilfsmittel bereits weit entwickelt sind, ist das in der Pflege noch nicht der Fall. „Bei jemandem, der Motorräder zusammenschraubt, sind die Arbeitsschritte so organisiert, dass sie gesundheitsfördernd sind“, sagte Kalayci. „In der Pflege gibt es immer noch Betten, die nicht elektronisch sind.“ Denkbar sind demnach auch Jacken, die den Rücken entlasten oder Bewegungen unterstützen. Davon will sie sich in einem Motorradwerk ein Bild machen: „Ich habe von der Geschäftsleitung bei BMW die Einladung, mir den Prozess anzuschauen“, so die Senatorin weiter.

Pflegefälle nach Möglichkeit zu Hause betreuen

Als Ersatz für fehlendes Fachpersonal eigne sich die Digitalisierung, zum Beispiel durch Roboter, nach Überzeugung der Senatorin aber nicht. „Pflegeroboter werden niemals die Fachkräfte ersetzen“, sagte Kalayci. „Pflege ist eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung und mehr, als einen Patienten von links nach rechts zu drehen.“ Da gehe es auch um Zuneigung. Technik könne nur als Unterstützung eingesetzt werden.

In Berlin gibt es derzeit 136.000 Pflegefälle. Vier von fünf zu Pflegenden werden zu Hause betreut. Das soll nach dem Willen der Gesundheitssenatorin auch künftig der Fall sein. „Pflegeheime sollen die allerletzte Möglichkeit sein“, sagte Kalayci. Stattdessen setzt die Gesundheitsverwaltung auf Wohngemeinschaften. „Ich glaube, der zukünftige Trend wird das Leben in Pflege-Wohngemeinschaften sein“, sagte sie.

