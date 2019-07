Betrunkene zeigen Hitlergruß und rufen Nazi-Parolen

Berlin. Zwei betrunkene Männer haben in Lichtenberg Nazi-Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt und müssen sich nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen verantworten. Ein Zeuge rief in der Nacht zu Montag die Polizei, nachdem er die beiden und eine Frau (37) an einer Bushaltestelle an der Zwieseler Straße beobachtet hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei fand die Gruppe in der Nähe und nahm die Personalien der 24 und 45 Jahre alten Männer auf. Die drei waren betrunken, nur der 24-Jährige war zu einer Atemalkoholmessung bereit - die Polizisten maßen 1,9 Promille.

( dpa )