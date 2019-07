Feuerwehr fährt fast 60 Einsätze wegen Gewitters in Berlin

Berlin. Wegen starker Gewitter ist die Berliner Feuerwehr am späten Samstagabend zu 56 Einsätzen ausgerückt. Einen größeren Einsatz gab es in Zehlendorf, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagmorgen sagte. Dort war in einem Haus, das gerade renoviert wurde, das Dach abgedeckt und nur mit einer Folie verschlossen gewesen. Da diese bei dem Gewitter beschädigt wurde, sei im Haus ein erheblicher Wasserschaden entstanden. Die Feuerwehr habe das Dach notdürftig abgedeckt. Insgesamt sei es aber verhältnismäßig ruhig geblieben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Samstag vor möglichen schweren Gewittern in Brandenburg und Berlin gewarnt.

( dpa )