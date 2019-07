Von der Leyen erhält Post von Ramelow

Erfurt. Der Chef der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz, Bodo Ramelow (Linke,) erhofft sich von der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Unterstützung bei der Neuregelung der EU-Förderpolitik. In einem Brief unmittelbar nach ihrer Wahl legte Ramelow von der Leyen die spezielle Interessenlage der ostdeutschen Länder "besonders ans Herz". Es gehe vor allem darum, dass sie durch die neue Finanzplanung der EU nach Ausscheiden Großbritanniens "nicht übermäßig, etwa im Bereich Förderpolitik, belastet werden", heißt es in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bisher erhalten die fünf Ost-Länder Milliardenbeträge aus den EU-Struktur- und Investitionsfonds.

( dpa )