Konzert: George Benson in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Jazzgitarrist und Sänger George Benson spielt am 22. Juli ein Konzert im Theater am Potsdamer Platz

George Benson spielt am 22. Juli ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Theater am Potsdamer Platz George Benson in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Mit seiner stilistisch vielseitigen Musik gelingt dem Ausnahme-Gitarristen und Sänger George Benson das seltene Kunststück, sowohl Fans von Pop, Funk, Rhythm’n’Blues und Soul, als auch Jazz-Freunde für sich zu begeistern. Jetzt ist die Jazz-Ikone auf Europatour und kommt mit seiner Band für ein exklusives Konzert nach Berlin.

Am 22. Juli spielt der zehnfache Grammy-Gewinner, dessen Solo-Debüt 1969 erschien, mit einer hochkarätig besetzten Begleitband im Theater am Potsdamer Platz in Berlin sein einziges Indoor-Konzert in Deutschland. Im Gepäck hat Benson für seinen Berlin-Auftritt Songs aus seinem brandaktuellen Studioalbum "Walking to New Orleans" und natürlich eine Auswahl seiner größten Hits wie "Give Me The Night“, "The Greatest Love Of All“ und "On Broadway“.

Wo wird George Benson auftreten?

Das Konzert findet im Theater am Potsdamer Platz (Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Berlin-Tiergarten) statt. Der imposante Bau beeindruckt durch seine 35 Meter hohe und vollständig verglaste Foyerhalle, deren große Freitreppe über sechs Geschosse bis zum zweiten Rang hinaufführt. Die maximale Personenkapazität liegt im Theatersaal bei 1754 Personen.

Foto: dpa Picture-Alliance / Schoening Berlin / picture alliance / Arco Images

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, zumindest nicht mehr im Vorverkauf auf Online-Ticketanbietern wie Eventim. Mit etwas Glück gibt es möglicherweise noch ein Restkontingent an Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse des Theaters.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (22. Juli) um 19 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: MT HTF

Welche Songs wird George Benson in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Theater am Potsdamer Platz davon abweichen, aber diese Songs spielte George Benson bei seinem Auftritt am 9. Juli in Paris:

Weekend in L.A. Don't Know Why Love X Love Nothing's Gonna Change My Love for You In Your Eyes Feel Like Making Love Moody's Mood Never Give Up on a Good Thing Breezin' Walking to New Orleans Havana Moon The Ghetto Lady Love Me (One More Time) This Masquerade Love Ballad Give Me the Night

Zugabe:

Turn Your Love Around The Greatest Love of All On Broadway

Wie komme ich zum Theater am Potsdamer Platz?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Theater befindet sich zentral gelegen am Potsdamer Platz in Tiergarten und ist mit S-Bahn (S1/ S2/ S25 bis Potsdamer Platz) und U-Bahn (Linie U2 bis Potsdamer Platz oder Mendelssohn-Bartholdy-Park) gut zu erreichen. Praktisch vor der Tür halten die Bus-Linien 200, 347, M85, M48 (Haltestelle Varian-Fry-Straße). Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte sich darauf einstellen, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum rund um das Theater am Potsdamer Platz gibt. In der Umgebung finden sich kostenpflichtige Parkhäuser wie beispielsweise das Parkhaus an den Arkaden (Einfahrt Reichpietschufer) und das Cinemaxx-Parkhaus (Einfahrt Neue Potsdamer Straße).

Was darf mit in das Theater am Potsdamer Platz?

Nicht gestattet ist unter anderem das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, Tonbandgeräten, sperrigen Gegenständen, Kühltaschen, pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln, Wunderkerzen, Waffen und ähnlichen gefährlichen Gegenständen in das Theater. Auch das Mitbringen von Speisen und Getränken ist laut Hausordnung nicht erlaubt. Ton-, Foto- und Filmaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen untersagt. Mäntel, Schirme, Stöcke, große Taschen und ähnliche Gegenstände müssen gegen Entrichtung einer Gebühr an der Garderobe zur Aufbewahrung abgegeben werden.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Theater am Potsdamer Platz.

George Benson live im Theater am Potsdamer Platz, Montag, 22. Juli 2019, Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Berlin-Tiergarten