Schlangestehen für Alexander Gerst im Zeiss-Planetarium

Berlin .. Am 21. Juli 1969, um 3.56 Uhr MEZ, setzte Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Boden des Mondes: „Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit“ – so beschrieb Astronaut Armstrong damals, vor fast genau 50 Jahren, die Mondlandung im Rahmen der Apollo-11-Mission.

Zum 50. Jahrestag feierte das Zeiss-Großplanetarium an der Prenzlauer Allee am Sonnabend bis in die Nacht ein „Mondfest“. Mit dabei auch prominenter Besuch: Astronaut Alexander Gerst, auch unter dem Internet- Namen „Astro Alex“ bekannt, sprach über seine Reisen ins All und kommentierte die Live-Übertragung vom Start des Italieners Luca Parmitano mit dem russischen Sojus-Raumschiff MS-13 vom Weltraumbahnhof in Baikonur, Kasachstan, zur Internationalen Raumstation (ISS).

Viele hoffen auf eine Karte für den Vortrag von Alexander Gerst

Schon vor dem Vortrag des Astronauten um 17 Uhr tummelten sich die Besucher in der Hitze im kleinen Park vor dem Planetarium, der Andrang zwischen den Zelten war groß: Hunderte Meter lang war die Schlange vor dem Glücksrad, an dem die Karten für den Vortrag verlost werden. Nur 307 Plätze hat der Raum unter der Kuppel des Planetariums. Durch die Verlosung versuche man, die wenigen Karten gerechter zu verteilen, so eine Mitarbeiterin des Planetariums.

Wer Alexander Gerst erleben wollte, musste Geduld haben.

Foto: Paul Zinken/dpa

Der Astronaut Alexander Gerst war bereits zweimal für mehrere Monate auf der ISS, insgesamt verbrachte er 326 Tage für die Europäische Weltraumorganisation (ESA) auf der Raumstation, mehr als jeder andere deutsche Astronaut.

Neue Mondmission soll nachhaltiger werden

Im Pressegespräch betonte der ESA-Astronaut die Relevanz des Jubiläums, an dem man, so Gerst, an eine große Errungenschaft denkt. Wichtiger sei aber, dass das Jubiläum auch einen neuen Aufbruch zum Mond markiere, der momentan geplant werde. Dieser setze mehr auf nachhaltige Mittel. So sei geplant, eine Station auf dem Mond zu realisieren, von der aus der Erdtrabant erforscht werden könne.

Das beeindruckteste an der Raumfahrt sei für ihn, die Außenperspektive auf unseren Planeten zu bekommen, schwärmte Gerst, eine Erfahrung, die auch anderen Menschen gut täte. „Man realisiert, wie unwichtig die Menschheit im Kosmos ist“, stellte Gerst fest.

Raumfahrt besitze eine wichtige Rolle für den Klimaschutz

„Es wird einem klar, dass wir die Entscheidungen, die wir treffen, im Kontext unseres Planeten treffen müssen, unseres kleinen blauen Raumschiffs, das auch kaputt gehen kann.“ Gerst, der sich viel für den Klimaschutz engagiert, betonte die wichtige Rolle der Raumfahrt beim Klimaschutz. Allein zur Überwachung unseres Klimasystems durch Satellitentechnik spiele die Raumfahrt eine tragende Rolle.

Gerst, aufgewachsen in Baden-Württemberg, hat an der Universität Karlsruhe studiert und ist promovierter Geophysiker und Vulkanologe. Seine Ausbildung zum Astronauten begann er nach seinem Studium im September 2009 bei der ESA, nachdem der sich als einziger Deutscher gegen die anderen Bewerber durchsetzen konnte. Im November 2010 wurde er im Europäischen Astronautenzentrum (EAC) in Köln zum Astronauten ernannt.

Im Mai 2014 startete er damals 38-Jährige zu seinem ersten Langzeitaufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS, von dem er im November 2014 zurückkehrte.

Als „Astro Alex“ teilte Gerst auch seine Sorge um die Erde

Im vergangenen Jahr folgte Alexander Gersts zweite Langzeitmission auf der ISS, die am 6. Juni 2018 begann und bis zum 20. Dezember 2018 dauerte. Dabei übernahm er als erster deutscher Astronaut für die Hälfte seines Aufenthalts das Kommando auf der ISS.

Während beider Aufenthalte im Weltraum ließ Gerst über die sozialen Netzwerke und seinen persönlichen Blog „Astro Alex“ Menschen auf der ganzen Welt an seinen Erfahrungen teilhaben. Allein auf beim Kurznachrichtendienst Twitter folgen Gerst rund 1,3 Millionen Menschen.

Immer wieder nutzt der Astronaut seine Reichweite, um vor dem Folgen des Klimawandels zu warnen: Durch seine Fotos von der Erde, aufgenommen von der ISS, weist er immer wieder auf die Zerstörung des Planeten hin. Erkennbar ist auf den Fotos unter anderem die starke Abholzung des Regenwalds oder die ausgetrockneten Landstriche während des vergangenen Sommers in Deutschland.

Astronaut Alexander Gerst warb auch für das Projekt Europa

Große Aufmerksamkeit bekam Gerst für ein Video, das er kurz vor Weihnachten auf der ISS aufgenommen hat. In dem kurzen Film richtete er die Worte an seine ungeborenen Enkelkinder: „Wenn ich so auf den Planeten herunterschaue, dann denke ich, dass ich mich bei Euch leider entschuldigen muss. Im Moment sieht es so aus, als ob wir, meine Generation, Euch den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werden.“

Im Mai 2019 war Gerst zu Gast im Wirtschafts- und Energieausschuss des Bundestages und appellierte an die Mitglieder, Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu stärken.

Kurz vor der Europawahl veröffentlichte Gerst auf Twitter ein Foto der Europaflagge, aufgenommen an Bord der ISS, und warb damit um Aufmerksamkeit für Beteiligung an der Wahl: „Damit auf unserem Heimatkontinent und darüber hinaus auf lange Sicht Frieden herrschen kann, brauchen wir dieses Projekt. Wir sollten es genau deshalb nicht als selbstverständlich gegeben ansehen.“

Die Besucher des „Mondfests“ konnten außerdem erste Einblicke in das neue Planetariumsprogramm „Die Apollo Story – Capcom Go“ bekommen. Es erzählt die Geschichte der ersten Mondlandung und schlägt einen Bogen bis in die heutige Zeit. Vom 18. Juli an steht das Programm auf dem Spielplan der beiden Berliner Großplanetarien.