Konzert: Katie Melua in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Die Sängerin und Komponistin Katie Melua spielt am 29. Juli ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Theater am Potsdamer Platz Katie Melua in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Katie Melua ist zurück auf Tour und kommt am 29. Juli mit ihrer Band nach Berlin. 15 Jahre nach ihrer ersten Welttournee rückt die georgisch-britische Sängerin die größten Hits ihrer Karriere in den Fokus.

Bei der Zusammenstellung des Programms schöpft die für atmosphärischen Songwriter-Pop mit Einflüssen aus Folk, Jazz und Blues weltbekannte Sängerin/Gitarristin aus einem reichhaltigen Repertoire. Im Gepäck hat Melua auf ihrer "Summer 2019"-Tour eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie „Nine Million Bicycles“, „The Closest Thing To Crazy“ oder „Piece By Piece.

Wo wird Katie Melua auftreten?

Das Konzert findet im Theater am Potsdamer Platz (Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Berlin-Tiergarten) statt. Der imposante Bau beeindruckt durch seine 35 Meter hohe und vollständig verglaste Foyerhalle, deren große Freitreppe über sechs Geschosse bis zum zweiten Rang hinaufführt. Die maximale Personenkapazität liegt im Theatersaal bei 1754 Personen.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Katie Melua im Theater am Potsdamer Platz sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich oder online beispielsweise beim Ticketanbieter Eventim (ab 72,20 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (29. Juli) um 19 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Katie Melua in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Tehater am Potsdamer Platz davon abweichen, aber diese Songs spielte Katie Melua am 12. Dezember in York (England):

If You Are so Beautiful Plane Song Belfast (Penguins and Cats) Nine Million Bicycles Just Like Heaven River Dreams on Fire Cradle Song Rachmaninov O Holy Night Diamonds Are Forever Perfect World The Little Swallow I Cried for You The Flood The Closest Thing to Crazy Piece by Piece Wonderful Life

Zugabe:

Fields of Gold Maybe I Dreamt It What a Wonderful World

Wie komme ich zum Theater am Potsdamer Platz?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Theater befindet sich zentral gelegen am Potsdamer Platz in Tiergarten und ist mit S-Bahn (S1/ S2/ S25 bis Potsdamer Platz) und U-Bahn (Linie U2 bis Potsdamer Platz oder Mendelssohn-Bartholdy-Park) gut zu erreichen. Praktisch vor der Tür halten die Bus-Linien 200, 347, M85, M48 (Haltestelle Varian-Fry-Straße). Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte sich darauf einstellen, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum rund um das Theater am Potsdamer Platz gibt. In der Umgebung finden sich kostenpflichtige Parkhäuser wie beispielsweise das Parkhaus an den Arkaden (Einfahrt Reichpietschufer) und das Cinemaxx-Parkhaus (Einfahrt Neue Potsdamer Straße).

Was darf mit in das Theater am Potsdamer Platz?

Nicht gestattet ist unter anderem das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, Tonbandgeräten, sperrigen Gegenständen, Kühltaschen, pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln, Wunderkerzen, Waffen und ähnlichen gefährlichen Gegenständen in das Theater. Auch das Mitbringen von Speisen und Getränken ist laut Hausordnung nicht erlaubt. Ton-, Foto- und Filmaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen untersagt. Mäntel, Schirme, Stöcke, große Taschen und ähnliche Gegenstände müssen gegen Entrichtung einer Gebühr an der Garderobe zur Aufbewahrung abgegeben werden.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Theater am Potsdamer Platz.

Katie Melua live im Theater am Potsdamer Platz, Montag, 29. Juli 2019, Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Berlin-Tiergarten