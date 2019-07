Wetter in Berlin: Starke Gewitter und Sturm ab dem Abend möglich

Der Sonnabend begann mit Sonnenschein. Doch am späten Abend brachten Regen, Blitze und Donner etwas Abkühlung nach Berlin. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) seien Starkregen mit 20 Litern pro Quadratmeter, kleinkörniger Hagel und Sturmböen um 85 Kilometer pro Stunde (9 Beaufort) möglich. Stellenweise gebe es auch Unwettergefahr durch heftigen Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter, größerem Hagel und schweren Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde (Windstärke 10).

In einer Vorabinformation des DWD war sogar von Starkregen bis 25 Litern pro Quadratmeter die Rede. Die Gewitter könnten auch unwetterartig ausfallen „mit der Gefahr von Hagel um 3 Zentimeter Durchmesser und heftigem Starkregen um 30 Liter pro Qudratmeter innerhalb einer Stunde. Zudem können sich die Gewitter teils linienartig anordnen. Dann besteht zusätzlich die Gefahr von schweren Sturmböen um 100 km/h (Bft 10), auch orkanartige Böen bis 110 km/h (Bft 11) sind nicht ganz ausgeschlossen.“

YouTube Gewitterwarnung DWD 200719

Die Gewitter zogen von der Prignitz über das westliche Havelland bis zum Fläming und erreichten am späten Sonnabendabend Berlin. Erst gegen Ende der Nacht sollen die Schauer und Gewitter Richtung Osten abziehen.

Die Temperatur steigt am Tag auf 27 bis 31 Grad.

Die Wettervorhersage für die kommenden Tage in Kürze

Sonnabend: Vormittags heiter, nachmittags wolkig weitgehend trocken. Später Schauer und teils starke Gewitter.

Vormittags heiter, nachmittags wolkig weitgehend trocken. Später Schauer und teils starke Gewitter. Nacht zum Sonntag: Stark bewölkt, Gewitter greifen auf den Osten der Region über. Unwetterpotenzial. Tiefsttemperatur 18 bis 15 Grad.

Stark bewölkt, Gewitter greifen auf den Osten der Region über. Unwetterpotenzial. Tiefsttemperatur 18 bis 15 Grad. Sonntag: Vormittags wechselnd bsi stark bewölkt, geringe Schauerneigung. Nachmittags und abends heitert es auf. Höchsttemperatur 25 bis 28 Grad.

Vormittags wechselnd bsi stark bewölkt, geringe Schauerneigung. Nachmittags und abends heitert es auf. Höchsttemperatur 25 bis 28 Grad. Montag: Heiter, später stark bewölkt, überwiegend trocken. Temperaturen bis 27 Grad.

Hitzewelle in der kommenden Woche möglich

In der kommenden Woche könnte es wieder ein paar heiße Tage geben. Der DWD geht in seinem 14-Tage-Trend von Höchsttemperaturen bis rund 35 Grad aus. Der Trend von Kachlemannwetter für Berlin wesit ebenfalls einen deutlichen Temperaturanstieg aus. Das Resultat einer Analyse verschiedener Modelllösungen geht von rund 34 Grad am Sonntag in einer Woche aus (28. Juli). Die Bandbreite ist hier erneut groß. Möglich sind Maximalwerte von bis zu 37 Grad.