Wetter in Berlin: Unwetter sorgte für Schäden - Jetzt kommt die Hitze

Hoch "Yvonne" bringt am Donnerstag Temperaturen, die an manchen Orten auf über 38 Grad klettern könnten.

Am Sonnabend erreichte ein Gewitter Berlin und sorgte für Einsätze der Feuerwehr. In den kommenden Tagen wird es wieder richtig heiß.

Berlin. Nach der stürmischen Nacht von Sonnabend auf Sonntag können sich die Berliner und Brandenburger auf sommerliche Temperaturen freuen. Die Temperaturen steigen am Dienstag auf 27 bis 32 Grad, wie der Deutsche Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Am Mittwoch werden bei viel Sonnenschein bis zu 34 Grad erwartet.

Am Donnerstag soll es dann richtig heiß werden: Auf bis zu 37 Grad sollen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg steigen.

Bis dahin ist aber noch etwas Geduld gefragt. Startet der Montag zunächst heiter, ziehen laut DWD am Vormittag vom Norden her viele Wolken auf.

Die Entwicklung der bevorstehenden #Hitzewelle - mit den erwarteten Höchsttemperaturen für den morgigen Dienstag (o. l.), Mittwoch (o. r.), Donnerstag (u. l.) und Freitag (u. r.). Höhepunkt sollte Donnerstag/Freitag sein, dann wirds im Westen wieder etwas kühler... /V. pic.twitter.com/GjzJAFmFZ0 — DWD (@DWD_presse) July 22, 2019

Wie wird das Wetter in Berlin und Brandenburg? Die DWD-Vorhersage im Detail

Montag: Heiter, später stark bewölkt, überwiegend trocken. Im Norden Brandenburgs am Nachmittag und Abend etwas Regen. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 22 Grad bis 27 Grad. In der Nacht zu Dienstag bewölkt, lokal etwas Regen. Tiefsttemperatur 14 Grad.

Heiter, später stark bewölkt, überwiegend trocken. Im Norden Brandenburgs am Nachmittag und Abend etwas Regen. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 22 Grad bis 27 Grad. In der Nacht zu Dienstag bewölkt, lokal etwas Regen. Tiefsttemperatur 14 Grad. Dienstag: Von der Uckermark bis zur Niederlausitz teils wolkig bis stark bewölkt, sonst heiter und tgrocken. Ab dem Mittag zunehmender Sonnenschein. Temperaturen bis 32 Grad.

Von der Uckermark bis zur Niederlausitz teils wolkig bis stark bewölkt, sonst heiter und tgrocken. Ab dem Mittag zunehmender Sonnenschein. Temperaturen bis 32 Grad. Mittwoch: Bei wenigen Quellwolken viel Sonnenschein, trocken. Zunehmend heiß bei einer Tageshöchsttemperatur zwischen 30 und 34 Grad.

Bei wenigen Quellwolken viel Sonnenschein, trocken. Zunehmend heiß bei einer Tageshöchsttemperatur zwischen 30 und 34 Grad. Donnerstag: sonnig und heiß bei 32 bis 37 Grad. Schwacher Nordost- bis Ostwind. In der Nacht zum Freitag wenige Wolken, geringe Gewitterneigung. Abkühlung auf 22 bis 17 Grad. Weiterhin schwachwindig.

Das Gewitter, das am späten Sonnabend über Berlin hinweggezogen ist, hatte einige Schäden verursacht. Wie der Lagedienst der Berliner Feuerwehr am Sonntag auf Anfrage sagte, habe es 54 Einsätze gegeben. Die Feuerwehr habe um 22 Uhr den Ausnahmezustand ausgerufen, der um 0.20 Uhr wieder beendet worden sei. Es sei ein "kleinerer Ausnahmezustand" gewesen, hieß es.

Neben abgerissenen Ästen und vollgelaufenen Kellern gab es vor allem einen massiven Wasserschaden in Zehlendorf. Bei einem Haus in der Eiderstedter Straße, an dem gerade das Dach erneuert wird, riss der heftige Wind die Dachfolie weg. Das Wasser lief über alle Wohnungen bis in den Keller. Die Feuerwehr sicherte das Dach und brachte eine neue Folie an. Die Mieter versuchten derweil, das Wasser aus ihren Wohnungen zu schippen.

Die Feuerwehr sichert das abgedeckte Dach des Hauses im Eiderstedter Weg in Zehlendorf.

Foto: Thomas Peise

Der heftige Regen sorgte zudem für einige vollgelaufene Unterführungen wie an der Spanischen Allee, ebenfalls in Zehlendorf.

Gewitter in Berlin: Probleme in Schönefeld und Tegel

Wie der Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg, Daniel Tolksdorf, berichtete, konnten mehrere Maschinen in Schönefeld nicht landen und mussten nach Dresden, Leipzig und Hannover ausweichen. Drei Flieger mit dem Ziel Tegel mussten Schönefeld ansteuern. An beiden Hauptstadtflughäfen starteten Maschinen mit Verspätungen. Insgesamt waren 16 Flieger in Schönefeld von den Verzögerungen betroffen, hieß es. An dem Flughafen sei zudem die Abfertigung gegen 23.00 Uhr für eine halbe Stunde eingestellt worden.

Der Wetterdienst hatte am Sonnabend eine "Vorabinformation" vor starken Gewittern ausgegeben und vor Starkregen mit 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter gewarnt. Hinzu kam ein heftiger Wind. Die Gewitter zogen von Westen nach Osten über das Stadtgebiet.

Nur wenige Einsätze in Brandenburg - Blitzeinschläge

Bei einem Unfall auf regennasser Fahrbahn waren zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren sowie zwei Erwachsene leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug bei Regen zu schnell auf der Autobahn 9 unterwegs - der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, der stark zerbeult erst im Gelände neben der Straße zum stehen kam. Die Insassen wurden nach dem Unfall auf der A9 bei Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

In Schildow (Oberhavel) brannte ein Dachstuhl. Anwohnern zufolge soll das Feuer durch einen Blitzschlag ausgelöst worden sein. Verletzt wurde offenbar niemand.

In Schildow brannte ein Dachstuhl, laut Anwohnern ausgelöst durch einen Blitzschlag.

Foto: Morris Pudwell

Hertha wegen Unwetter auf Odyssee

Auch für Bundesligist Hertha BSC hatte das Unwetter Konsequenzen: Die Rückfahrt vom Testspiel gegen den VfL Bochum (1:1) geriet zu einer Odyssee. Erst um 1 Uhr nachts kamen die Fußballprofis in Leipzig an, von dort ging es dann in Autos nach Berlin. Ankunft: gegen 3 Uhr.

Brandenburg sei glimpflich davon gekommen und es habe keine größeren Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums des Polizeipräsidiums. Die Besucher beim Theatersommer Sanssouci hatten noch etwas Glück. Erst die allerletzten Minuten beim Stück „Romeo und Julia“ am Neuen Palais fielen praktisch ins Wasser, als der Regen kam.

In dem Ort Frankenhain bei Schlieben (Elbe-Elster) schlug nach Angaben der Feuerwehr der Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Zwei der fünf Bewohner wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

In Kleinnmachnow (Potsdam-Mittelmark) brannte der Dachstuhl eines Doppelhauses nach einem Blitzeinschlag. Alle fünf Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen und kamen bei Nachbarn unter. Verletzt wurde nach den Angaben niemand.