Wetter in Berlin: Schauer und Gewitter - Start der neuen Woche wechselhaft

Leichte Erfrischung für Berlin und Brandenburg: Der DWD erwartet am Sonntag vereinzelt Gewitter mit Starkregen und Hagel.

Wetter in Berlin

Wetter in Berlin Nach der Hitze kommen Schauer und Gewitter

Die Hitzewelle in Berlin und Brandenburg schwächt auch am Sonntag ab

in Berlin und Brandenburg schwächt auch am Sonntag ab Örtlich kann es zu Gewittern und Schauern kommen

und kommen Die neue Woche startet wechselhaft

Berlin. Nach der anhaltenden Hitze sorgen aufziehende Gewitter und etwas kühlere Luft laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Wochenende für leichte Erfrischung in Berlin und Brandenburg.

Der Sonntag startet zunächst heiter bis wolkig mit einzelnen Regenschauern, so der DWD. Ab dem Nachmittag wird es dann wolkiger. Vereinzelt komme es zu Schauern und Gewittern mit Starkregen (20 Liter pro Quadratmeter), kleinkörnigem Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 70 km/h. "Lokal begrenzt Unwetterpotential", schreiben die DWD-Metereologen. Die Temperatur steigt dabei auf Werte zwischen 27 und 31 Grad.

Lesen Sie auch: Hitze-Gefahr: Woran man Sonnenstich und Hitzschlag erkennt

Wetter in Berlin: Neue Woche beginnt wechselhaft

Die neue Woche beginnt dann laut DWD wechselhaft. Ab dem späten Vormittag ist demnach kaum noch mit Sonnenschein zu rechnen. Am Nachmittag und am Abend vor allem in der Osthälfte der Region teils starke Gewitter, örtlich mit Unwettergefahr, bei Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad.

Die Badestellen in Berlin und Brandenburg sind ausnahmslos in gutem Zustand - aufpassen sollten Badegäste aber mit der UV-Strahlung, die sich erst zum Wochenanfang verringert.

Interaktiv: So kommen Sie am schnellsten zum Badesee

Wie wird das Wetter in Berlin und Brandenburg? Die DWD-Vorhersage im Detail

Montag: Von Südwesten her einsetzende Bewölkungsverdichtung. Ab dem späten Vormittag kaum noch Sonnenschein sowie gebietsweise schauerartig verstärkter Regen, am Nachmittag und Abend vor allem in der Osthälfte wieder teils starke Gewitter, örtlich mit Unwettergefahr. Höchsttemperatur um 28 Grad, entlang von Oder und Neiße bis 31 Grad. In der Nacht zum Dienstag überwiegend stark bewölkt und immer wieder Regen, zwischen Uckermark und Niederlausitz von Gewittern durchsetzt. In der zweiten Nachthälfte nachlassende Niederschlagsneigung und gebietsweise Bewölkungsauflockerungen.

Von Südwesten her einsetzende Bewölkungsverdichtung. Ab dem späten Vormittag kaum noch Sonnenschein sowie gebietsweise schauerartig verstärkter Regen, am Nachmittag und Abend vor allem in der Osthälfte wieder teils starke Gewitter, örtlich mit Unwettergefahr. Höchsttemperatur um 28 Grad, entlang von Oder und Neiße bis 31 Grad. In der Nacht zum Dienstag überwiegend stark bewölkt und immer wieder Regen, zwischen Uckermark und Niederlausitz von Gewittern durchsetzt. In der zweiten Nachthälfte nachlassende Niederschlagsneigung und gebietsweise Bewölkungsauflockerungen. Dienstag: zunächst stark bewölkt, hier und da etwas Regen. Am Mittag und Nachmittag Wechsel von Sonnenschein und dunklen Quellwolken. Im Osten Brandenburgs am Nachmittag einzelne gewittrige Regenschauer, sonst meist trocken. Maximumtemperatur 26 bis 29 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wolkig, überwiegend niederschlagsfrei.

zunächst stark bewölkt, hier und da etwas Regen. Am Mittag und Nachmittag Wechsel von Sonnenschein und dunklen Quellwolken. Im Osten Brandenburgs am Nachmittag einzelne gewittrige Regenschauer, sonst meist trocken. Maximumtemperatur 26 bis 29 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wolkig, überwiegend niederschlagsfrei. Mittwoch: wolkig, am Nachmittag und Abend einzelne Wärmegewitter. Höchsttemperatur 25 bis 28 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wolkig, langsam nachlassende Gewitteraktivität, in der zweiten Nachthälfte meist niederschlagsfrei.

Müller: Obdachlosen Wasserflaschen schenken

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte die Berliner am Mittwoch dazu aufgerufen, besonders auf Obdachlose zu achten. „Das Leben auf der Straße birgt an Hitzetagen besondere Gefahren für obdachlose Menschen“, sagte er und verwies auf den Aufruf der Sozialgenossenschaft Karuna: Man könne eine Flasche Wasser mitnehmen und diese einem Obdachlosen schenken.

Auch viele Arbeitgeber litten unter der Hitze. Zwar haben die meisten Berliner Krankenhäuser Klimaanlagen, doch für die Mitarbeiter der Paul Gerhardt Diakonie etwa wurde in den vergangenen Tagen zudem Wasser bereitgestellt, sagt Pressesprecherin Lilian Rimkus. In der Charité wurden in kritischen, nicht klimatisierten Bereichen transportable Klimaanlagen aufgestellt. Kostenlose Getränke für Mitarbeiter gibt es außerdem.

Kurzärmlige Hemden bei der Bahn, Kaltgetränke für BVG-Fahrpersonal

Einige Arbeitgeber haben für die warmen Sommertage ihre Kleiderordnung gelockert. So dürfen die Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn jetzt kurzärmelige Hemden tragen und den ersten Knopf öffnen. Außerdem können sie auf die Jacke und die sogenannte Stichweste verzichten. Lokführer der S-Bahn dürfen statt in Uniform in Zivilkleidung zum Arbeitsplatz kommen. „Für Lokführer und Stammaufsichten steht in den Pausenräumen Trinkwasser zur Verfügung, dort können sich die Mitarbeiter bei Bedarf abkühlen“, sagt Sandra Spieker, Sprecherin der S-Bahn Berlin.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stellt für das Fahrpersonal auf den Betriebshöfen Kaltgetränke zur Verfügung. Diese dürfen die Mitarbeiter zu Dienstbeginn auch mitnehmen, um damit die ablösenden Fahrer zu versorgen.

Gewitter führte zum Tod zahlreicher Fische

Unterdessen hat das heftige Gewitter vom vergangenen Wochenende mit Starkregen zum Tod zahlreicher Fische im Berliner Landwehrkanal und im Neuköllner Schifffahrtskanal geführt. Schmutzwasser sei hineingelangt und habe den Sauerstoffgehalt abfallen lassen, so dass vor allem Jungfische erstickten, sagte Derk Ehlert von der Berliner Umweltverwaltung. 1200 Liter tote Fische seien eingesammelt worden. „Wir hatten schon ganz andere Mengen, aber jeder Fisch, der tot ist, ist einer zu viel.“ Nachts ist das Berliner Belüftungsschiff auf den Kanälen unterwegs, um das Wasser wieder mit Sauerstoff anzureichern.

Welche Folgen die Hitzetage für den Wasserstand der Spree haben, sei derzeit nicht absehbar, sagte Ehlert. Noch sei die Durchflussmenge typisch für die Jahreszeit. Die Werte könnten sich je nach Temperatur, Sonneneinstrahlung und Verdunstung aber sehr schnell ändern - nämlich „ganz massiv nach unten gehen“.

Im vergangenen Jahr floss die Spree zum Teil rückwärts

In diesem Jahr seien vorausschauend frühzeitig sämtliche Wehre geschlossen und der Schleusenbetrieb reduziert worden, um Wasser zu halten, erläuterte Ehlert. „Man macht quasi nur noch gebündelte Sammelschleusungen.“ Im vergangenen Jahr, nach der langen Dürre, gab es so wenig Wassernachschub für die Spree, dass der Fluss in Berlin teils rückwärts dümpelte oder stand.

Im Ruhrgebiet, im Raum Köln, an der Mosel und im Saarland seien am Mittwoch und Donnerstag sogar 41 Grad möglich. Im Rhein-Main-Gebiet seien mit erwarteten 40 Grad ebenfalls stationäre Hitzerekorde möglich. Der historische Hitzerekord von 40,3 Grad im mittelfränkischen Kitzingen von 2015 könnte dann möglicherweise wackeln.

Hitze in Berlin: Gefahren für Herz-Kreislaufsystem - Hautkrebsrisiko steigt

Wer drinnen arbeitet kann dank Rollo, Klimaanlage oder Ventilator der Hitze zumindest ein wenig entkommen - auf Baustellen aber knallt die Sonne. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) warnt deshalb Beschäftigte vor hohen Temperaturen und ultravioletter Strahlung.

Diese könnten dem Herz-Kreislaufsystem schaden und das Hautkrebsrisiko erhöhen, heißt es in einer Mitteilung. Weißer Hautkrebs, ausgelöst durch UV-Strahlung, sei die häufigste angezeigte Berufskrankheit in der Bauwirtschaft. Die IG Bau rät, viel zu trinken und unbedingt Kopf, Nacken und Augen zu schützen.

Nach getaner Arbeit ist ein Sprung ins kühle Nass verlockend. In Berlin gibt es dazu jeder Menge Gelegenheiten: Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) sind alle 39 Badestellen zum Baden geeignet.

Der Wetterdienst wies auf Gefahren durch die hohe Wärmebelastung hin. Besonders gefährdet sind demnach unter anderem:

alleinstehende ältere und pflegebedürftige Menschen

Säuglinge und Kleinkinder

Menschen mit Gedächtnisstörungen, die auf Hilfe angewiesen sind

Menschen unter bestimmter medikamentöser Behandlung (Beruhungsmittel, entwässernde und blutdrucksenkende Mittel)

chronisch Kranke (neurologische Krankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Stoffwechselkrankheiten, Infektionskrankheiten)

Menschen mit Fieber

Konsumenten von Alkohol und psychoaktiv wirkenden Drogen

Menschen, die im Freien arbeiten oder Sport treiben

Was bedeuten die hohen Temperaturen für Arbeitnehmer? Hier erfahren Sie, ob es in Deutschland hitzefrei am Arbeitsplatz gibt. Eiskalt duschen und Sonne meiden? Das sind die größten Hitze-Irrtümer. Keine Lust auf Hitze? So bauen Sie sich eine Klimaanlage.

Gewitterbilanz: 592 Blitze trafen 2018 Berlin

Im vergangenen Jahr sind 592 Blitze in Berlin eingeschlagen. Das geht aus Angaben des Blitz-Informationsdienstes von Siemens (BLIDS) hervor. Mit rund 0,7 Erdblitzen pro Quadratkilometer liegt die Hauptstadt damit im Bundesländer-Vergleich auf Platz 14. Nur in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern hat es 2018 weniger geblitzt. Deutsche „Blitzhauptstadt“ ist nach 2014 zum zweiten Mal Schweinfurt. Pro Quadratkilometer trafen in der unterfränkischen Stadt im vergangenen Jahr rund 5,0 Blitze den Boden.

Blitze entstehen bei Gewittern in den Wolken: Das heftige Auf und Ab von Wasser- und Eisteilchen in der Gewitterwolke führt zu einer Polarisierung der natürlichen Luftelektrizität. Wird das Spannungsfeld zwischen positiver und negativer Ladung zu stark, entlädt sich ein Blitz.