Wetter in Berlin - Gewitter sorgen für Ausnahmezustand bei Feuerwehr

Das Unwetter riss die Dachfolie weg, sodass der Regen ungehindert in das Haus am Eiderstedter Weg in Zehlendorf laufen konnte.

Das Gewitter, das am späten Sonnabend über Berlin hinweggezogen ist, hat einige Schäden verursacht. Wie der Lagedienst der Berliner Feuerwehr am Sonntagmorgen auf Anfrage sagte, habe es 54 Einsätze gegeben. Die Feuerwehr habe um 22 Uhr den Ausnahmezustand ausgerufen, der um 0.20 Uhr wieder beendet worden sei. Es sei ein "kleinerer Ausnahmezustand" gewesen, hieß es.

Neben abgerissenen Ästen und vollgelaufenen Kellern gab es vor allem einen massiven Wasserschaden in Zehlendorf. Bei einem Haus in der Eiderstedter Straße, an dem gerade das Dach erneuert wird, riss der heftige Wind die Dachfolie weg. Das Wasser lief über alle Wohnungen bis in den Keller. Die Feuerwehr sicherte das Dach und brachte eine neue Folie an. Die Mieter versuchten derweil, das Wasser aus ihren Wohnungen zu schippen.

Die Feuerwehr sichert das abgedeckte Dach des Hauses im Eiderstedter Weg in Zehlendorf.

Foto: Thomas Peise

Der heftige Regen sorgte zudem für einige vollgelaufene Unterführungen wie an der Spanischen Allee, ebenfalls in Zehlendorf.

Der Wetterdienst hatte am Sonnabend eine Vorabinformation vor starken Gewittern herausgegeben und vor Starkregen mit 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter gewarnt. Hinzu kam ein heftiger Wind. Die Gewitter zogen von Westen nach Osten über das Stadtgebiet.

Der Regen flutete auch eine Unterführung an der Spanischen Allee.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Unfall auf regennasser Fahrbahn sind zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren sowie zwei Erwachsene leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug bei Regen zu schnell auf der Autobahn 9 unterwegs - der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, der stark zerbeult erst im Gelände neben der Straße zum stehen kam. Sie wurden nach dem Unfall auf der A9 bei Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

Die Wettervorhersage für die kommenden Tage in Kürze

Sonntag: Neben einigen Wolken auch öfters Sonnenschein, geringe Schauerneigung. Nur im Osten Brandenburgs am Nachmittag einzelne Schauer. Höchsttemperatur 25 bis 28 Grad. In der Nacht zu Montag gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 15 bis 12 Grad.

Neben einigen Wolken auch öfters Sonnenschein, geringe Schauerneigung. Nur im Osten Brandenburgs am Nachmittag einzelne Schauer. Höchsttemperatur 25 bis 28 Grad. In der Nacht zu Montag gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Montag: Heiter, später stark bewölkt, überwiegend trocken. Im Norden Brandenburgs am Nachmittag und Abend etwas Regen, sonst trocken. Die Temperatur steigt auf Werte von 23 Grad bis 28 Grad. In der Nacht zu Dienstag bewölkt, lokal etwas Regen. Tiefsttemperatur 17 Grad.

Heiter, später stark bewölkt, überwiegend trocken. Im Norden Brandenburgs am Nachmittag und Abend etwas Regen, sonst trocken. Die Temperatur steigt auf Werte von 23 Grad bis 28 Grad. In der Nacht zu Dienstag bewölkt, lokal etwas Regen. Tiefsttemperatur 17 Grad. Dienstag: Von der Uckermark bis zur Niederlausitz teils wolkig bis stark bewölkt, sonst heiter und tgrocken. Ab dem Mittag zunehmender sonnenschein. Temperaturen bis 31 Grad.

Hitzewelle in der kommenden Woche möglich

In der kommenden Woche könnte es wieder ein paar heiße Tage geben. Der DWD geht in seinem 14-Tage-Trend von Höchsttemperaturen bis rund 35 Grad aus. Der Trend von Kachlemannwetter für Berlin wesit ebenfalls einen deutlichen Temperaturanstieg aus. Das Resultat einer Analyse verschiedener Modelllösungen geht von rund 34 Grad am Sonntag in einer Woche aus (28. Juli). Die Bandbreite ist hier erneut groß. Möglich sind Maximalwerte von bis zu 37 Grad.