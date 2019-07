Unwetter in Berlin: Feuerwehr im Ausnahmezustand - S-Bahn evakuiert

Gewitter und Starkregen lösten am Montag die Hitzewelle in Berlin und Brandenburg ab

und lösten am Montag die Hitzewelle in Berlin und Brandenburg ab Die Berliner Feuerwehr war vom späten Nachmittag bis in den Abend im Ausnahmezustand

Eine S-Bahn musste evakuiert werden.

werden. In den kommenden Tagen kann es immer wieder zu Schauern kommen

Berlin. Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste: Wegen Unwetters ist die Berliner Feuerwehr am Montagabend zu einer Vielzahl von Einsätzen ausgerückt. Schon am Nachmittag war der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Die meisten Notrufe kamen aus Reinickendorf und Wedding. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die Häufigkeit der Einsätze sei aber eine Herausforderung gewesen, sagte ein Sprecher. Der Ausnahmezustand wurde am Abend wieder aufgehoben.

Ausnahmezustand bedeutet, dass Einsätze je nach Wichtigkeit bearbeitet werden und nicht nach der Zeit des eingehenden Notrufes. In der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 19.15 Uhr gab es wetterbedingt 97 Einsätze der technischen Hilfeleistung, darunter viele vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume, wie die Feuerwehr twitterte.

Eine Frau schiebt ein Mädchen im Starkregen an der Schönhauser Allee

Foto: Thomas Peise

Das erwartete Unwetter hatte am späten Montagnachmittag Berlin erreicht. Örtlich blitzte und donnerte es, es fiel teils Starkregen. Das hatte Folgen auch für den Verkehr. So war die Ringbahn (S41/S42) zeitweise unterbrochen, nachdem ein Baum auf Höhe Beusselstraße auf die Schienen gestürzt war. Der Verkehr zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen wurde eingestellt.

In Wedding stürzte auf der Höhe Gerichtstraße ein Baum um. Auch hier wurde der S-Bahnverkehr beeinträchtigt. Ein S-Bahnzug musste evakuiert werden, nachdem der Baum gegen den Zug gekippt war. In der Gerichtstraße wurde zudem das Dach eines Mehrfamilienhauses infolge des Unwetters teilweise abgedeckt. Fünf Wohnungen wurden laut Polizeiangaben dadurch unbewohnbar.

Die "Straße vor Schönholz" in Pankow wurde infolge des Regens überflutet. Auch zum Gleimtunnel, einer Verbindung zwischen den Ortsteilen Gesundbrunnen und Prenzlauer Berg, musste die Feuerwehr ausrücken. Dort sammelten sich nach dem Starkregen Wassermassen. Der Tunnel wurde komplett geflutet. Geparkte Autos standen in rund einem halben Meter hohen Wasser.

Zahlreiche Autos stehen im Gleimtunnel im Wasser.

Foto: Thomas Peise

Im Bahnhof Friedrichstraße sammelte sich Wasser auf dem Boden. Die Provinzstraße in Reinickendorf wurde überflutet, Passanten wateten durch die Wassermassen.

Passanten waten über die Provinzstraße, die nach dem Regen überflutet wurde.

Foto: Thomas Peise

Gegen 20 Uhr kam die Entwarnung von der Feuerwehr. Der "Ausnahmezustand Wetter" sei nun beendet. "Auch Dank der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr wurden alle wetterbedingten Einsätze beschickt und werden nach und nach abgearbeitet", teilte die Feuerwehr bei Twitter mit.

Lesen Sie auch: Wasserhose wirbelt auf Bodensee – Video zeigt riesige Säule

Das Wetter in Berlin und Brandenburg - Wie es die kommenden Tage wird

Dienstag: wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Am Nachmittag und Abend erneut Ausbildung einzelner Schauer und Gewitter. Vereinzelt auch unwetterartige Entwicklungen durch Starkregen nicht ausgeschlossen. Höchstwerte 26 bis 29 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wolkig, teils stark bewölkt. Abgesehen von einzelnen Schauern oder Gewittern meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 19 bis 15 Grad.

wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Am Nachmittag und Abend erneut Ausbildung einzelner Schauer und Gewitter. Vereinzelt auch unwetterartige Entwicklungen durch Starkregen nicht ausgeschlossen. Höchstwerte 26 bis 29 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wolkig, teils stark bewölkt. Abgesehen von einzelnen Schauern oder Gewittern meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 19 bis 15 Grad. Mittwoch: anfangs heiter, im Vormittagsverlauf zunehmend wolkig. Vor allem am Nachmittag und Abend Schauer und teils kräftige Gewitter, lokal mit Unwettergefahr. Höchsttemperatur 25 bis 29 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wolkig, anfangs weitere Schauer und Gewitter, im Laufe der Nacht nachlassend, gebietsweise Nebelbildung. Tiefstwerte 17 bis 14 Grad.

anfangs heiter, im Vormittagsverlauf zunehmend wolkig. Vor allem am Nachmittag und Abend Schauer und teils kräftige Gewitter, lokal mit Unwettergefahr. Höchsttemperatur 25 bis 29 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wolkig, anfangs weitere Schauer und Gewitter, im Laufe der Nacht nachlassend, gebietsweise Nebelbildung. Tiefstwerte 17 bis 14 Grad. Donnerstag: heiter, teils wolkig. In den nördlichen Landesteilen einzelne Schauern und Gewitter, in der Mitte und im Süden meist niederschlagsfrei. Höchstwerte 24 bis 28 Grad. In der Nacht zum Freitag wolkig, rasch abklingende Schauer und Gewitter. Abkühlung auf 16 bis 12 Grad. Schwachwindig

Bereits am Wochenende hatte es deutschlandweit Regenfälle gegeben. Starker Regen hatte zwischen Thüringen und Hessen zu zahlreichen Unfällen auf der Autobahn geführt. Auch im Süden gab es am Sonntag Regenschauer und einige starke Gewitter. Unwetterwarnungen bestanden in Bayern am Alpenrand noch bis zum Vormittag. In einigen Landkreisen war die Feuerwehr in der Nacht zum Montag mit Unwettereinsätzen beschäftigt. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen stürzte Geröll auf die Straße und Keller liefen voll. Auch im Kreis Miesbach standen Keller unter Wasser.

In Baden-Württemberg standen im Kreis Reutlingen Straßen unter Wasser. Zwei Männer wurden hier zudem durch steigende Wassermassen in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb eingeschlossen.

Gewitterbilanz: 592 Blitze trafen 2018 Berlin

Im vergangenen Jahr sind 592 Blitze in Berlin eingeschlagen. Das geht aus Angaben des Blitz-Informationsdienstes von Siemens (BLIDS) hervor. Mit rund 0,7 Erdblitzen pro Quadratkilometer liegt die Hauptstadt damit im Bundesländer-Vergleich auf Platz 14. Nur in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern hat es 2018 weniger geblitzt. Deutsche „Blitzhauptstadt“ ist nach 2014 zum zweiten Mal Schweinfurt. Pro Quadratkilometer trafen in der unterfränkischen Stadt im vergangenen Jahr rund 5,0 Blitze den Boden.

Blitze entstehen bei Gewittern in den Wolken: Das heftige Auf und Ab von Wasser- und Eisteilchen in der Gewitterwolke führt zu einer Polarisierung der natürlichen Luftelektrizität. Wird das Spannungsfeld zwischen positiver und negativer Ladung zu stark, entlädt sich ein Blitz.