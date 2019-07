Foto: Markus C. Hurek / pa/ Markus Hurek

Ein unbeaufsichtigter Koffer am U-Bahnhof Alt-Tegel sorgt auf der Linie für Verkehrsbehinderungen.

Ein verdächtiger Koffer in einem Bus in der Nähe des U-Bahnhofes Alt-Tegel soll von Sprengstoffexperten untersucht werden. Die Beamten seien auf dem Weg, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die U-Bahnlinie 6 wurde zwischen Kurt-Schumacher-Platz und Alt-Tegel eingestellt. Das Gebiet wurde abgesperrt.

U6: Wegen eines Polizeieinsatzes ist der Verkehr auf der Linie zwischen U Kurt-Schumacher-Platz und U Alt-Tegel zurzeit eingestellt. #BVG — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) July 19, 2019