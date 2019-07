CDU fordert Zulassung des Video-Volksentscheids

Bis zu 50 Orte sollen in der Stadt nach dem Willen einer Initiative dauerhaft videoüberwacht werden.

Die CDU hat die Entscheidung des Senats kritisiert, den Antrag auf ein Volksbegehren zu mehr Videoüberwachung an das Verfassungsgericht zur Überprüfung zu vorzulegen. „Die Vorlage an das Verfassungsgericht war jedenfalls keineswegs zwingend, im Gegenteil wurden wenige Bedenken massiv aufgebauscht, um das Volksbegehren über Jahre zu verzögern“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Stefan Evers. Zuvor hatte die CDU Akteneinsicht in den Vorgang erhalten. Der Senat hatte die Akteneinsicht zunächst verweigert, war aber gegen den Antrag juristisch unterlegen.

Nach Auffassung der CDU ist die Vorlage an das Verfassungsgericht ein politisches Manöver, um das Volksbegehren zu verzögern. „Nach intensivem Studium der Akten lässt sich festhalten, dass die Innenverwaltung zwar geringfügige verfassungsrechtliche Vorbehalte zu einzelnen Punkten des Gesetzentwurfs formuliert hat, diese hätten die Träger des Volksbegehrens allerdings durch geringfügige Änderungen am Text entkräften können“, sagte Evers. „Ganz offensichtlich hat die Innenverwaltung zu keinem Zeitpunkt sauber zwischen der rechtlichen Prüfung des Volksbegehrens und der politischen Bewertung durch den Innensenator und die rot-rot-grüne Koalition getrennt.“

Rot-rot-grün gegen breite Videoüberwachung

Eine überparteiliche Initiative will die Videoüberwachung in der Stadt deutlich ausweiten. Ihr Plan sieht vor, bis zu 50 Orte in Berlin rund um die Uhr mit Kameras überwachen lassen, um Kriminalität einzudämmen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu verbessern. Zu den Initiatoren gehören Ex-Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) und Neuköllns früherer Bürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) und Vertreter der Polizeigewerkschaften. Sie hatte dem Senat im vergangenen Jahr 25.000 Unterschriften vorgelegt, die das Vorhaben unterstützen.

Die rot-rot-grüne Koalition ist gegen eine derart breite Videoüberwachung und setzt auf den zeitlich begrenzten Einsatz mobiler Kameras an besonders kriminell belasteten Orten, wie zum Beispiel dem Alexanderplatz.

Sollte das Verfassungsgericht zu dem Schluss kommen, dass das Anliegen der Initiative rechtens ist, müsste sich zunächst das Abgeordnetenhaus mit der Forderung der Initiative befassen. Sollten die Parlamentarier dem Anliegen nicht folgen, würde das eigentliche Volksbegehren starten.