Hübschere Friedrichstraße: Bezirk bietet Anreize

Berlins Bezirk Mitte bietet Läden und Anwohnern in der Friedrichstraße künftig an, Parkstreifen kreativ umzunutzen. Möglich seien zwischen dem Boulevard Unter den Linden und der Leipziger Straße zum Beispiel Kübel für Grünpflanzen oder Holzpodeste für Straßencafés, kündigte Mittes Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) am Freitag an. Die Angebote und Initiativen müssten aber aus der Straße selbst kommen. "Wir legen den Ball auf den Elfmeterpunkt. Schießen und verwandeln müssen andere", sagte von Dassel. Für diesen Teil der Friedrichstraße ist auch eine autofreie Zone im Gespräch.

( dpa )