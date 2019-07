Gesuchter Räuber beleidigt und schlägt Mann wegen Jeans

Berlin. Weil er eine enge Jeans getragen hat, ist ein 48-Jähriger in Berlin-Friedrichshain homophob beleidigt und zweimal mit der Hand ins Gesicht geschlagen worden. Der 48-Jährige blieb bei der Attacke am Donnerstagabend am Boxhagener Platz unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach soll der Grund des Angriffs die Hose gewesen sein.

Alarmierte Polizisten nahmen den 27 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer vor Ort fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er wegen Raubes per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde der Justiz überstellt. Ein Tütchen, in dem sich vermutlich Cannabis befand, wurde beschlagnahmt.