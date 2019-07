Entflohener Vergewaltiger wieder hinter Gittern

Berlin. Ein vor zwei Wochen aus dem Gefängnis verschwundener Vergewaltiger ist gefasst worden. Dies bestätigte die Berliner Polizei am Freitag. Der Mann war am 8. Juli von einem Ausgang nicht in die Justizvollzugsanstalt Tegel zurückgekehrt.

Nach Angaben der Justiz wurde er 2005 wegen Vergewaltigung zu zwölfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Seit 2017 gilt die Sicherungsverwahrung, die für Gefangene nach Ablauf ihrer Strafe angeordnet werden kann, wenn weiterhin Gefahr von ihnen ausgeht. 2015 war ihm im Rahmen der Vollzugslockerungen Ausgang gestattet worden. Der Mann hatte 2018 eine berufliche Weiterbildung begonnen, zu der er tagsüber das Gefängnis verließ. In den vergangenen Jahren kam er so auf insgesamt mehr als 900 Ausgänge aus dem Gefängnis.