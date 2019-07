Barfuß durch den Düppeler Forst

Drei Kinder drücken gemeinsam den eisernen Pumpenhebel nach unten, kaltes Wasser strömt in einen ausgehöhlten halbierten Baumstamm, fließt über Steine und sammelt sich in einem steinernen Becken. Mitten im Düppeler Forst in Wannsee hat Umweltstaatssekretär Stefan Tidow (Grüne) am Donnerstag den erneuerten und erweiterten „Kneipp’schen Verweil- und Heilort“ eingeweiht. Der Weg dorthin ist vom Parkplatz am Stahnsdorfer Damm (unweit des S-Bahnhofs Wannsee) ausgeschildert.

Vor 25 Jahren wurde der Betrieb eingestellt

Man wolle damit zeigen, dass der Wald nicht nur für das Klima wichtig ist, sondern „auch eine wichtige Rolle für unser gesundheitliches Wohlbefinden spielt“. Schon in den 70er-Jahren konnten Wanderer an dieser Stelle umgeben von Baumriesen ihre Füße in einem Kneippbrunnen kühlen. Vor rund 25 Jahren wurde der Betrieb des Brunnens jedoch eingestellt. Die Pumpe funktionierte nicht mehr. Und wegen mangelnden Personals kam auch kein Fahrzeug mehr, das den Weg durch den Wald zur Kneippstelle freifräste, berichtete Revierförster Heinrich Kiso. Eine funktionierende Pumpe, eine sanierte Wasseranlage, ein Barfußweg, Sitzbänke – die Revierförsterei Dreilinden hat den Kneipp’schen Heilort neu gestaltet und vor allem wieder nutzbar gemacht. Rund 4500 Euro hat der Senat investiert.

„Kalt, kalt, kalt“, „es ist so kalt“

Die ersten, die sich am Donnerstag von der Gesundheitswirkung des Ortes überzeugten, waren Hortkinder der Quentin-Blake Schule in Dahlem. Schnell die Schuhe und Socken ausgezogen und schon ging es los: Drei Kinder drückten gemeinsam den schweren Pumpenhebel, vier balancierten auf dem Holzstamm durch den das Wasser fließt, andere standen barfüßig im kleinen steinernen Becken am Ende des Wasserlaufs. „Kalt, kalt, kalt“, „es ist so kalt“, riefen die Grundschüler zu Beginn, gewöhnten sich jedoch recht schnell an die Wassertemperatur. Und sie hatten sichtlich großen Spaß. Zur Abkühlung ist das Wasser aus der Tiefe des Waldbodens auch gedacht. Zum Trinken ist es hingegen ungeeignet.

Neben dem Brunnen führt ein rund 50 Meter langer Weg den Hang nach oben, der zur Anlage gehörende Barfußweg. Auch ihn testeten die Kinder. Mit ihren nassen Füßen liefen sie ihn hoch, freuten sich über Sand und Erde, die an ihren Füßen kleben blieben. Über die „Sinnesübung“ freute sich auch Bettina Foerster-Baldenius von der Waldschule Zehlendorf. Jeden Tag versucht die Forstwirtin und Waldpädagogin, Schülern, Hort- oder Kita-Kindern „den Wald näher zu bringen“. Und am neu eingeweihten Kneipp’schen Heilort will sie auf ihren Waldtouren auf jeden Fall auch wieder vorbeikommen.

Ein Gesundheitsweg ist auch in Buch geplant

„Die Natur ist die beste Apotheke“ – auch ein Schild mit einem Zitat Sebastian Kneipps enthüllte Staatssekretär Tidow. Denn auf den 1821 im bayerisch-schwäbischen Stephansried geboren Priester und Naturheilkundler geht die Kaltwassertherapie zurück. Unter dem Dachverband des Kneipp-Bundes existieren in Deutschland knapp 600 Vereine mit rund 160.000 Mitglieder, die sich der Prävention und Gesundheitsförderung verschrieben haben. Bücher von Kneipp erreichen Millionenauflagen und werden auch heute noch verlegt. 2015 gab zudem die deutsche Unesco-Kommission bekannt, dass das Kneippen als „traditionelles Wissen und Praxis nach der Lehre Sebastian Kneipps“ in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wird.

Im Sinne Kneipps soll der erneuerte Verweil- und Heilort einladen, „Rast zu machen, zur Ruhe zu kommen und die gesundheitsfördernde Wirkung des Wassers und des Waldes zu genießen“, so Tidow. Ein immer größerer Teil der Stadtmenschen könne mit dem Wald nichts mehr anfangen, sagte der Leiter der Berliner Forsten, Elmar Lakenberg. Man wolle deshalb mehr darauf aufmerksam machen, „was Wald für die Gesundheit tun kann“. Der Heilort im Düppeler Forst stehe dafür stellvertretend.

30.000 Hektar Wald in Berlin

Geplant sei zudem ein Wald- und Gesundheitspfad im Bucher Forst im Norden Berlins. 400.000 Euro habe man dafür im Haushalt eingeplant, sagte Staatssekretär Tidow. Bis 2022 soll dieser Pfad fertiggestellt sein. Und auch Waldspielplätze wolle man so umrüsten, dass sie von mehreren Generationen genutzt werden könnten, so Lakenberg. Zum Thema „Wohlbefinden im Wald“ sei zudem Mitte November der erste Berliner Stadt-Wald-Kongress geplant. „Es geht darum, für das Thema zu sensibilisieren“, sagte Tidow. Und weiter: „Den Wald, den haben wir.“ Mit rund 30.000 Hektar ist fast ein Fünftel Berlins bewaldet.